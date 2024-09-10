Обвиняемым в преступлении на почве ненависти грозит 220 лет заключения.

9 сентября Департамент юстиции США объявил, что два лидера транснациональной террористической группировки Terrorgram Collective – Даллас Хамбер из Элк-Гроув, Калифорния, и Мэтью Эллисон из Бойсе, Айдахо — были обвинены в 15 пунктах обвинения в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, подстрекательстве к убийству федеральных чиновников и сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам. Оба были арестованы в минувшую пятницу.

“Сегодняшнее обвинительное заключение обвиняет обвиняемых в руководстве транснациональной террористической группировкой, нацеленной на атаки на критически важную инфраструктуру Америки, нападении на государственных должностных лиц нашей страны из списка жертв и совершении смертельных преступлений на почве ненависти — все это во имя насильственной идеологии превосходства белой расы,” — сказал генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. “Сегодняшние аресты — это предупреждение о том, что совершение преступлений на почве ненависти в самых темных уголках Интернета не скроет вас, а подстрекательство к террористическим атакам из-за экрана не защитит вас. Департамент юстиции США найдет вас, и мы привлечем вас к ответственности.”

Согласно обвинительному заключению, Хамбер и Эллисон являются лидерами Terrorgram Collective, транснациональной террористической группы, которая действует на платформе цифрового обмена сообщениями Telegram, где она пропагандирует акселерационизм превосходства белой расы: идеологию, основанную на вере в превосходство белой расы; что общество непоправимо коррумпировано и не может быть спасено политическими действиями; и что насилие и терроризм необходимы для разжигания расовой войны и ускорения краха правительства и возникновения белого этногосударства.

В обвинительном заключении утверждается, что Хамбер и Эллисон способствовали и распространяли несколько видеороликов и публикаций Terrorgram, которые дают конкретные советы по совершению преступлений, восхваляют атаки сторонников превосходства белой расы и предоставляют список «высокоценных целей» для убийства, в который вошли федеральные, государственные и местные чиновники США, а также руководители частных компаний и неправительственных организаций, многие из которых подверглись нападкам из-за расы, религии, национального происхождения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Хамбер и Эллисон управляли каналами и групповыми чатами Terrorgram, где они подстрекали пользователей Terrorgram совершать атаки для достижения целей по акселерационизму и превосходству белой расы, а также предоставляли инструкции и руководство для совершения этих атак.

В обвинительном заключении обоим предъявлено в общей сложности 15 обвинений, включая одно обвинение в сговоре, четыре обвинения в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, три обвинения в подстрекательстве к убийству федеральных должностных лиц, три обвинения в доксинге (поиск и/или публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия) федеральных должностных лиц, одно обвинение в угрожающих сообщениях, два обвинения в распространении инструкций по изготовлению бомб и одно обвинение в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам.

Если Хамбер и Эллисон будут признаны виновными по всем пунктам, им грозит максимальное наказание в виде 220 лет тюрьмы.