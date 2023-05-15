ЦРУ запустило новый ролик для россиян в Telegram: «Нам нужна ваша правда»

Продолжающаяся война в Украине и усиление репрессий внутри России, по словам сотрудников ЦРУ, способствуют беспрецедентному росту числа людей, желающих сотрудничать с американской разведкой, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Центральное разведывательное управление предприняло новую попытку воспользоваться «беспрецедентной», по мнению сотрудников американской службы внешней разведки, возможностью завербовать россиян, недовольных войной против Украины и политикой Кремля. Рекламный видеоролик с призывом к сотрудничеству с ЦРУ, снятый в лучших голливудских традициях, был размещен в понедельник в недавно зарегистрированном официальном телеграм-канале ЦРУ, который предназначен для связи с гражданами России.

Премьера двух роликов, в одном из которых содержатся инструкции об анонимных и безопасных способах связи с американской разведкой, состоялась именно в телеграме — самом популярном в России источником неофициальной информации.

Сотрудники ЦРУ, курирующие проект, в беседе с CNN заявили, что российское вторжение в Украину создало историческую возможность для американского разведсообщества войти в контакт с большим количеством россиян, недовольных политикой режима Владимира Путина, и получить от них «информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты».

По словам одного из источников, в ЦРУ надеются, что граждане России, в особенности военные, ученые, сотрудники спецслужб, дипломаты и IT-специалисты, проявят интерес к новому предложению из Лэнгли.

«Мы хотели донести до россиян на их родном языке, что мы знаем, через что они проходят», — добавил собеседник телекомпании CNN, общавшийся с журналистами на условиях анонимности. По его словам, новый видеоролик предназначен не для разжигания беспорядков, но для того, чтобы заинтересовать людей, которые потенциально представляют интерес для американских спецслужб, и развеять мифы, сложившиеся вокруг этого вопроса.

В видео не упоминаются ни Владимир Путин, ни война в Украине — по словам источника, в ЦРУ предпочитают делать упор на «вневременные ценности». Видео даже апеллирует к чувству патриотизма россиян и воздает должное русской культуре — в ролике цитируются строки из произведений Льва Толстого и Федора Достоевского.

В эмоциональном двухминутном видео показаны россияне, живущие своей жизнью и обдумывающие важные решения — причем целевой аудиторией, судя по всему, в первую очередь являются сотрудники правительственных учреждений.

Источник в ЦРУ отметил, что война с Украиной спровоцировала в России множество событий, которые могут стать решающим фактором для тех, кто недоволен действиями властей — сотни тысяч молодых россиян были мобилизованы и отправлены на войну, из страны были вынуждены уехать не только оппозиционеры и независимые журналисты, но и просто мужчины, не желающие брать в руки оружие.

В потенциальной целевой группе, по мнению ЦРУ, могут быть тысячи, или даже десятки тысяч россиян, проживающие как внутри страны, так и за рубежом, и способные «поделиться ценной информацией» — в том числе, люди, работающие в сферах кибербезопасности, технологий, финансов, военные и дипломаты.

Многие из них просто не знают, как связаться с ЦРУ, или не подозревают, что представляют интерес для американской разведки. По словам источника, успех прошлогодней кампании по вербовке новых агентов из России, побудил ЦРУ активизировать свои маркетинговые ходы.

Источник заявил, что, если бы прошлогодняя кампания по набору агентов «не увенчалась успехом, мы бы не предпринимали подобных усилий». Собеседник при этом отказался уточнить, сколько информаторов агентству удалось завербовать за последние 15 месяцев.

Бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Олсон высоко оценивает новую кампанию с упором на соцсети и считает, что сейчас, «вероятно, лучший в истории момент для вербовки россиян».

В то время как ЦРУ разыскивает россиян, живущих за рубежом, Федеральное бюро расследований запустило аналогичный проект, нацеленный на россиян, проживающих в Соединенных Штатах. Текстовые сообщения с предложением о сотрудничестве с ФБР, к примеру, начали получать все люди, входящие и выходящие из здания российского посольства в Вашингтоне.

В твиттере российской дипмиссии в связи с этим появилось заявление о «смехотворности» попыток «посеять панику и способствовать дезертирству сотрудников» посольства.

Джеймс Олсон в беседе с CNN заявил, что ЦРУ хочет «распространить свой посыл как можно шире».

«Мы можем предложить им защиту. Мы можем предложить им безопасность. Мы можем предложить им полную анонимность. И мы можем предложить им финансовые условия, который соответствуют ценности предоставленной ими информации».