Полицейские Калифорнии: автомобили Tesla не готовы к работе в полиции

В связи с тем, что с 2035 года все транспортные средства, продаваемые в Калифорнии, должны быть с нулевым выбросом, в штате действую различные программы, стимулирующие покупку электромобилей; полицейские департаменты частично или полностью переводят на них.

Местное издание из Сан-Франциско, SFGATE, провели свое небольшое исследование. Журналисты пообщались с тремя начальниками полиции: Седриком Круком из полицейского управления Юкайа, Дэвидом Норрисом из полицейского департамента Менло-Парка и Нилом Сервенка из полицейского управления Форт-Брэгга.

Все они пришли к выводу, что автомобили Тесла не оснащены для удовлетворения требований современной полицейской деятельности.

Крук рассказал журналистам, что производители автомобилей не производят их готовыми к патрулированию, поэтому все автомобили требуют доработки: установку проблесков маячков, аварийных огней, сирены, радио, антенны, перегородки и оружия, установка баллистических панелей. Полицейские чаще всего используют автомобили марок Ford, Dodge и Chevrolet, поэтому компании, занимающиеся их модификацией, легко делают необходимые доработки, теслами занимается только одна. Поэтому этот процесс может быть очень длительным.

Среди недостатков Крук отметил размер заднего сиденья Tesla – он совсем небольшой, на нем может разместиться только один задержанный; необходимость заряжать автомобиль среди пути в незащищенном пространстве, в случае перевозки опасного преступника, также делает теслы не лучшими полицейскими автомобилями. Еще одно беспокойство Крука по поводу Tesla и других электромобилей – блок двигателя, а точнее – его отсутствие, т.е. у офицеров нет укрытия в случае перестрелки.

“Я не готов посадить офицера в Tesla,” — сказал SFGATE Седрик Крук.

Шеф главного полицейского департамента Менло-Парка Дэвид Норрис также, как и Крук, считает, что Tesla не готовы к работе в полиции. Кроме обозначенных недостатков сложности добавляет низкий профиль автомобиля, ограничивающий маневренность (например, прыжки через бордюры, использование на бездорожье). У Норриса были нарекания на работу автопилота, контроль освещения, закрывание дверей и других “плюшек” умного автомобиля.

Начальник полицейского управления Форт-Брэгга Нил Сервенка, рассказал SFGATE о своем опыте использования Ford F-150 Lightning, электрическую версию классического F-150, который длительное время используется правоохранительными органами.

Для Сервенка удобство F-150 Lighting заключается в том, что запчасти легкодоступны, машины легко обслуживать, в отличии от Tesla, которые требуют своего специалиста. Их оснащение для патрулирования обходится дешевле, в связи с чем Сервенка изначально не рассматривал Теслы для своего управления. Конструкция Ford F-150 намного более пригодна для работы полиции: высокий клиренс и полный привод делают его удобным на улицах и проселочных дорогах округа Мендосино. В кузове автомобиля есть место для ящиков для хранения полицейского оборудования, а багажник предоставляет место для личных вещей офицеров.

Его вывод: “Tesla — не лучший ответ на рынке правоохранительных органов в настоящее время для принятия электромобилей”.