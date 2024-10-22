В ноябре жители и гости Калифорнии приглашаются на показ короткометражного документального фильма “Взгляд на Украину”, исполнительным продюсером которого является Ричард Гир. Особенно повезло тем, кто будет находится в Лос-Анджелесе, т.к. показ пройдет в Калифорнийском университете в ЛА (UCLA). Эта кинокартина исследует пересечение эпидемии ВИЧ и военных конфликтов в Украине, освещая жизнь людей, сталкивающихся со сложными реалиями.

“Взгляд на Украину” – 30-минутный фильм о 24-летней Яне Панфиловой, украинской ВИЧ-положительной активистке, живущей в Берлине; он представляет собой глубокое исследование, основанное на личных историях, фотографиях и свидетельствах, которые показывают, как война усугубляет ситуацию с ВИЧ и СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии.

Фильм демонстрирует, как конфликт влияет на доступ к медицинским услугам, затрудняет лечение и создает дополнительные барьеры на пути к оказанию помощи людям, живущим с ВИЧ. Российско-украинский конфликт привел к масштабным перемещениям населения, социальным потрясениям и экономической нестабильности, что, в свою очередь, сказалось на здоровье уязвимых групп. Люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с дополнительными вызовами, такими как стигма, нехватка ресурсов и недостаток информации о доступных медицинских услугах.

После показа состоится обсуждение с создателями фильма и прием, во время которого гости смогут познакомиться и обменяться мнениями, что способствует созданию сообщества, заинтересованного в поддержке людей, живущих с ВИЧ, и в поиске решений для сложных проблем, возникающих на фоне вооруженных конфликтов.

Подробная информация о мероприятии

Место проведения: UCLA Glorya Kaufman Hall, Комната 200, 120 Westwood Plaza, Лос-Анджелес, CA 90095

UCLA Glorya Kaufman Hall, Комната 200, 120 Westwood Plaza, Лос-Анджелес, CA 90095 Дата и время: Четверг, 14 ноября 2024 года, с 19:00 до 20:30 по местному времени

Четверг, 14 ноября 2024 года, с 19:00 до 20:30 по местному времени Организатор: UCLA Art & Global Health Center, [email protected]

Всем желающим прийти на показ необходимо заранее зарегистрироваться.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship