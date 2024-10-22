Всем известно, что программа Харрис – это такая оргия между марксизмом, ленинизмом, социализмом и коммунизмом. И я даже решил почитать этот пятилетний план. И волосы мои встали дыбом.

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Первое, что бросается в глаза, – она хочет бороться с антирыночными анти-конкурентными монополиями. В разделе об инфляции она предлагает:

– Запретить слияния корпораций, которые значительно ограничат конкуренцию на рынке.

– Расследовать нелегальные сговоры по контролю над ценами.

– Расследовать спекулятивное взвинчивание цен в продовольственной и фармацевтической индустриях, а также в области недвижимости и аренды жилья.

В области медицины Харрис хочет установить ограничения на расходы на лекарства. До недавнего времени правительство запрещало Медикэру торговаться за цены на лекарства. Фармацевтические компании устанавливали цену и всё. Байден добился, чтобы Медикэр – один из главных покупателей лекарств – мог начать сбивать цены. Харрис хочет дополнительно расширить возможности Медикэра.

Аналогично Байден добился, чтобы пенсионеры не платили больше $35/месяц за инсулин и $2000/год на все лекарства. Потому что производство инсулина стоит копейки, но монополистические (антирыночные) преимущества фармацевтических компаний позволяли поднимать цены до баснословного уровня. Харрис хочет расширить эти реформы для всех американцев.

Для сравнения в СССР была полная монополия государства. Конкуренции на рынке не было вообще. Да и рынка, как такового, не было. А всем жильём владело государство. И медицинской системой тоже.

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Второе – Харрис хочет повысить конкурентность на рынке (не путать с социалистическим соревнованием!) через инвестиции в малый бизнес. Она предлагает увеличить налоговые кредиты при открытии бизнеса в $5000 до $50000. Дополнительно она хочет сократить бюрократическую волокиту при открытии бизнеса, выдать федеральные гранты штатам, которые упростят получения лицензий, упростить налоговые декларации и увеличить федеральные субсидии для малого бизнеса.

Кто-нибудь знает, как Советский Союз инвестировал в малый бизнес? Я никак не могу вспомнить.

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Третье. Харрис хочет, чтобы наша страна стала более конкурентной на мировой арене. Она предлагает инвестировать через налоговые кредиты и в традиционные индустрии, и в последние технологии: биотехнологии, зелёная энергетика, транспорт, электронные компоненты, вычислительные центры и ИИ. Это в свою очередь создаст новые рабочие места для людей с высшим образованием и без высшего.

Плюс инвестировать в логистику производства и поставки продовольствия и стимулировать частный сектор через налоговые кредиты на строительство новых жилищных единиц.

Ну чем вам не пятилетний план? Я только не знал, как правильно перевести «налоговые кредиты» на советский язык.

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Не только для индустрии, но и для индивидуальных налогоплательщиков Харрис предлагает коммунизм:

– Уменьшить налоги на $1500/год для американцев со средним и низким доходом. Да это же коммунизм!

– Восстановить возможность списать налоги до $3600/год на ребёнка. И это тоже коммунизм!

– Ввести новую программу списывания налогов на $6000 при рождении ребёнка. Тоже коммунизм!

– Сделать перманентными налоговые кредиты на Обамакэр. Коммнуизм!

– Убрать медицинские долги из кредитной истории. Коммунизм!!

– $25000 помощь от государства при покупке первого дома. Коммунистический коммунизм с коммунизмом на коммунизме и в коммунизм завёрнут бумагой из коммунизма! ААААА!

– Повысить минимальную зарплату особенно для тех, кто работает на чаевые. И отменить налоги на чаевые.

Кстати, при коммунизме чаевые останутся?

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А как же коммунизм? Ах да. Харрис обещает не поднимать налоги на тех, кто зарабатывает меньше $400 тысяч в год.

Если вы зарабатываете больше $400 тысяч в год (средняя зарплата в СССР), обращайтесь ко мне за помощью. Чем смогу. В крайнем случае скинемся!

И Харрис предлагает поднять налоги на долгосрочную прибыль от инвестиций с 20% до 28% для тех, кто зарабатывает больше миллиона/год. Опять же, здесь не надо стесняться. Обращайтесь.

Но у меня вопрос. Друг спрашивает. Во что вы инвестировали в Советском Союзе? И какой там был налог на долгосрочную прибыль? Мой друг инвестировал в стирку грязных кульков. Для тех, кто не в курсе, – использованных пластиковых пакетов.

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В общем почитал я. И пришёл к выводу, что Харрис – самая настоящая капиталистка! С конкретной капиталистической программой. И все наши эротические фантазии про светлое коммунистическое будущее здесь неуместны.

Но есть и хорошие новости. Если у вас ностальгия, то голосуйте за Трампа. За коррупцию, за «блат», за некомпетентность. Ну и за пломбир по 20 копеек.

Дмитрий Абрамсон