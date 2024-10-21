В конце прошлой недели в Центральном парке Нью-Йорка Team Navalny NY, группа активистов, борющаяся за свободу политзаключенных в России, установили памятную табличку в честь Алексея Навального, российского оппозиционного лидера и борца за демократию в Росси, погибшего в феврале текущего года

“Первая инициатива в деле увековечивания памяти Алексея Навального в Нью-Йорке успешно реализована!” – написала Team Navalny NY в своих соцсетях.

Команда отметила, что табличку удалось установить намного раньше намеченных сроков.

Скамейка, “где каждый сможет посидеть и вспомнить об Алексее, принести цветы, или собраться с единомышленниками”, находится неподалеку от Генерального Консульства РФ в Нью-Йорке.

Изначально Team Navalny NY планировала установку таблички как “уникальной возможности напомнить об Алексее и о его идеалах, за которые он был готов умереть” ко дню рождения политика – 4 июня, для этого они организовали фандрайзинг на GoFundMe.

Соратники погибшего политика благодарят всех, кто поддержал их инициативу и подчеркивают, что установка такого памятника является необходимым шагом поддержки российских политических заключенных.

Между тем есть еще одна инициатива увековечивания памяти Алексея Навального: на сайте подписавшиеся активисты “умоляют помочь воздвигнуть памятник в честь памяти и деятельности Алексея Навального, отдавшего свою жизнь во имя свободы и демократии” рядом с консульством России в Нью-Йорке. Петиция пока не набрала нужного количества голосов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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