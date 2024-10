Калифорния – один из немногих штатов, который финансирует летние программы питания для детей, внедряют дошкольное образование, поддерживает программы репродуктивного здоровья.

В среду губернатор Ньюсом анонсировал, что подписал новый пакет законов для поддержки женщин (9 законов), детей (16 законов) и семей (4 закона). Пакет законопроектов включает новые законы о поддержке жертв порно от мести, защите детей от зависимости от социальных сетей и ограничении отвлекающих факторов использования смартфонов в классах, решении проблемы гендерного насилия и расширении доступа к более здоровой пище в школах.

“В то время как лидеры в возглавляемых республиканцами штатах каждый день работают над тем, чтобы усложнить жизнь семьям в своих штатах, от школьных классов до зала суда, мы продолжим бороться за то, чтобы Калифорния стала лучшим местом в стране для взросления и создания семьи,” – говорится в официальном сообщении губернатора Ньюсома.

“В Калифорнии мы стремимся построить будущее, в котором каждый ребенок получит наилучший старт в жизни, а каждая женщина будет иметь возможность преуспеть. С помощью California for ALL Kids и California for ALL Women мы работаем над защитой детей, поддержкой семей и расширением прав и возможностей женщин. От охраны психического здоровья детей до улучшения охраны материнства и борьбы с гендерным насилием эти новые законы отражают нашу непоколебимую приверженность созданию штата, в котором у каждого есть ресурсы и возможность жить достойно,” – сказала первый партнер Дженнифер Сибел Ньюсом.

В Калифорнии есть свой собственный налоговый кредит на заработанный доход в Калифорнии (CalEITC), который в прошлом году предоставил почти 3,5 миллионам заявителей дополнительные ресурсы, чтобы свести концы с концами и обеспечить свои семьи. Калифорния также добавила налоговый кредит для детей младшего возраста и налоговый кредит для приемных детей. Эти налоговые льготы распространяются на всех калифорнийцев, которые подают налоговую декларацию, включая семьи иммигрантов, которые платят налоги с помощью идентификационного номера налогоплательщика (TIN), но не имеют права на большинство федеральных налоговых льгот.

Губернатор Ньюсом также запустил крупнейшую в стране программу сбережений на обучение в колледже, известную как программа CalKIDS, которая инвестирует 1,9 млрд долларов в счета для детей школьного возраста, 1-12 классы, из семей с низким доходом и для новорожденных детей, родившихся после 1 июля 2022 года. Все семьи с низким доходом, дети которых учатся в государственных школах могут получить доступ к счетам сбережений на обучение в колледже, созданным на имя их детей, с начальными инвестициями от $500 до $1500.

Государственные стандарты Калифорнии в области безопасности питания в школах превышают федеральные правила безопасности пищевых продуктов в школах, гарантируя, что дети потребляют меньше добавленного сахара, натрия и больше фруктов, овощей и цельного зерна. Администрация Ньюсома первая в стране установила финансирование всеобщего школьного питания для всех детей общественных школ в Калифорнии

Калифорния также занимает передовые позиции в вопросах репродуктивной свободы и прав, предоставляя доступ к медицинским услугам и поддерживая права женщин. Законодательство штата нацелено на снижение материнской смертности и улучшение доступа к услугам по репродуктивному здоровью. Администрация Ньюсома инвестировала более 240 миллионов долларов в защиту и расширение доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья после отмены дела Роу. В прошлом месяце губернатор подписал законопроект SB 729, требующий, чтобы контракты на обслуживание групповых медицинских услуг и полисы страхования по инвалидности обеспечивали покрытие расходов на диагностику и лечение бесплодия и услуг по охране репродуктивного здоровья, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship