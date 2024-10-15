Украинцы провели акцию протеста во время фестиваля “Русский базар” в Вашингтоне.

5 и 6 октября в Вашингтоне, Округ Колумбия, проходил ежегодный, 41-ый, фестиваль “Русский базар”, который традиционно проводит русский православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор и на который, как утверждают организаторы, пришли сотни жителей столицы США и ее пригородов.

Также, по традиции, с утра верующие собрались в церкви на службу, а сам фестиваль для взрослых и детей с гулянием, песнями, плясками и угощением начался после окончания богослужения.

Параллельно возле собора, принадлежащему Русской православной, прошла антивоенная акция – на нее пришли украинцы, протестующие против войны на их родине. Они включили сирену, аналогичную той, которая срабатывает на Украине во время воздушной тревоги, таким образом наглядно показывая, что приходится слышать им и их детям во время атак.

По словам протестующих, верующие по-разному отреагировали на их акцию: кто-то негативно, кто-то позитивно, а кто-то вообще не понял, как именно РПЦ замешана в российской агрессии в Украине.

Одна из протестующих сказала журналисту “Голоса Америки”, что очень важно, “чтобы эти люди (гости фестиваля) понимали, что сначала идет русская культура с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, с балетом и песнями, а потом приходит Путин с танками и убивает людей”.