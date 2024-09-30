29 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон SB 729, который обеспечивает расширение доступа к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) для жителей штата. Закон вступит в силу в июле 2025 года. Принятие этого закона является подтверждением намерений Калифорнии защищать репродуктивные права.

Законопроект SB 729, инициированный сенатором Каролиной Менхивар, требует, чтобы контракты на обслуживание группового медицинского обслуживания и полисы страхования по инвалидности обеспечивали покрытие расходов на диагностику и лечение бесплодия и услуг по лечению бесплодия, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Подписание закона произошло после того, как на прошлой неделе республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект об установлении общенационального права на ЭКО, во второй раз в этом году.

“Калифорния — гордый штат, дающий репродуктивную свободу, и это включает в себя расширение доступа к услугам по лечению бесплодия, которые помогают тем, кто хочет создать семью. В то время как республиканцы по всей стране продолжают отвоевывать права и блокировать доступ к ЭКО, называя себя «партией семей», мы гордимся тем, что помогаем каждому калифорнийцу сделать свой собственный выбор в отношении семьи, которую он хочет,” – говорится в заявлении губернатора Ньюсома.

За последние два года Калифорния закрепила свои позиции как национальный лидер в защите репродуктивных прав. В сотрудничестве с законодательным собранием, губернатор Ньюсом инициировал инвестиции в размере более $240 миллионов для обеспечения доступа к репродуктивным медицинским услугам и защиты прав граждан.

За более чем два года с тех пор, как Верховный суд США отменил дело Роу против Уэйда (историческое решение, которое отменило право на аборт на федеральном уровне, дав каждому штату право регулировать эту сферу самостоятельно, что привело к тому, что в 13 из них, среди которых Техас, Айдахо, Миссури, Теннесси и др., аборты стали почти полностью запрещены) губернатор Ньюсом в партнерстве с законодательным органом Калифорнии превратил Калифорнию в национального лидера в области репродуктивной свободы. Администрация Ньюсома инвестировала более 240 миллионов долларов в защиту и расширение доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья в Калифорнии с момента отмены решения по делу Роу.

Подписание закона SB 729 особенно актуально для семей, которые сталкиваются с экономическими и социальными барьерами в стремлении завести детей. Процедура ЭКО может обходиться примерно в $24 000 за цикл, что делает её недоступной для многих пар. Поэтому новое законодательство станет важным шагом на пути к снижению финансового бремени и увеличению доступности необходимых медицинских услуг.

Калифорнийцы могут найти ресурсы и более подробную информацию о репродуктивном здоровье или услугах по прерыванию беременности на сайте Abortion.CA.Gov.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship