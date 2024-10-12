МедиаВидеоВойнаИнтересноМнениеНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив “Г*вно есть и в Царствии Божьем” Oct 12, 2024 314 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber О пользе “блогеров-говноедов” в религии, обсуждаем скандальные аспекты современного христианства, связанные с коррупцией, злоупотреблениями властью и лицемерием в религиозных организациях ПО ТЕМЕ В Калифорнии пытаются решить проблемы наследия расовой дискриминации Что не так с Проектом 2025? “Я хотел бы видеть наш город развитым, со всем разнообразием культур, традиций и языков”