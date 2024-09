Ураган во Флориде унес жизни более 40 человек

В четверг в 11:10 вечера по местному времени, как сообщил Национальный центр по ураганам в Майами, на Флориду, недалеко от устья реки Оцилла в районе Биг-Бенд на побережье залива во Флориде обрушился ураган Хелен, который стал «чрезвычайно опасным» ураганом 4-й категории с максимальной устойчивой скоростью ветра 140 миль в час (225 км/час). По заявлениям метеорологов, Хелен стала первым известным штормом категории 4 с момента начала ведения записей в 1851 году.

Приближение урагана привело к подтоплению по всему побережью, к отключению электричества у более миллиона домов и бизнесов, закрытию школ, аэропортов и дорог по всей Флориде; к объявлению губернатором Роном ДеСантисом 24 сентября чрезвычайного положения в 61 из 67 округов, а в некоторых из них — Франклин, Тейлор, Либерти и Вакулла — объявлен приказ об эвакуации. Последствия урагана будут ощущаться даже в глубине страны, вплоть до Аппалачей, предупреждают синоптики.

Хелен вызвала предупреждения об ураганах и внезапных наводнениях далеко за пределами побережья – вплоть до северной Джорджии и западной части Северной Каролины. В Джорджии без электричества остались более 50 000. Губернаторы Джорджии, Алабамы, Южной и Северной Каролин и Вирджинии, вслед за губернатором Флориды, объявили чрезвычайные ситуации в своих штатах.

На своем пути во Флориду ураган Хелен вызвал наводнение на Кубе, в Мексике – проливные дожди, создавая опасные погодные условия.

Задолго до урагана вдоль всего западного побережья Флориды появились предупреждения о нем и о штормовом приливе, т.е. резком увеличении уровня воды в прибрежных зонах – до 20 футов (более 6 метров), что создаёт угрозу жизни и имуществу местных жителей.

Сила урагана несет в себе риск наводнений не только во Флориде, но и в соседних регионах. Также существует вероятность того, что ураган может перерасти в торнадо, затрагивая территории, соседствующие с Мексиканским заливом.

В связи со своевременным предупреждением об урагане, подготовка к нему началась заблаговременно: окна и двери магазинов и ресторанов заколочены фанерой и досками, улицы городов резко стали безлюдными, водители до последнего момента искали заправочные станции, чтобы подготовиться к возможной эвакуации. Большинство автозаправок уже было закрыто, но часть из них продолжала работу, при этом цены на бензин оставались на обычном уровне. Крупные магазины, такие как Walmart, также продолжали обслуживать клиентов.

Хочется отметить, что местные жители не поддаются панике, поскольку ураганы — часть их жизни. Одновременно они активно следуют всем рекомендациям властей и спасателей, которые советовали заранее запастись едой, водой, наличными и предметами первой необходимости. Есть даже и такие, кто не боится стихии – отдельные отчаянные жители Флориды и туристы: в четверг днем, когда в некоторых частях штата уже шли дожди и усилился ветер, они приходят посмотреть на бурлящие воды Мексиканского залива и даже практиковали экстремальный серфинг.

Также в четверг днем на берегу курортного города Панама-Сити-Бич можно было увидеть спасателей, которые следили за обстановкой и ясно давали понять, что ситуация может быть непредсказуемой. Спасательные вышки были перенесены под местный пирс в целях безопасности.

Сайт Floridadisaster.org является важным ресурсом для жителей Флориды, особенно в сезон ураганов, на странице Know Your One постоянно обновляется информация относительно разрушительного ветра, а также содержится другая полезная информация. В какой-то момент, в связи с резким наплывом пользователей, на сайте временно возникли временные сложности, в настоящее время он работает в стандартном режиме. Страница “Know Your Zone” позволяет ввести нужный адрес в поиске и определить, находится ли он в одной из зон эвакуации.

Метеорологи продолжают следить за развитием ситуации: они рекомендуют местным жителям оставаться в безопасных местах, быть на связи и следить за актуальными обновлениями.

Для помощи населению и устранению последствий от урагана 3 000 солдат Национальной гвардии Флориды готовы помочь в поисково-спасательных операциях и расчистке дорог; отдел по управлению чрезвычайными ситуациями Флориды предоставляет транспортные средства для преодоления высоких вод, брезент, генераторы и дополнительных спасателей в районы, где ожидается наихудшая погода.

Как сообщается с места событий, ураган во Флориде унес жизни более 40 человек.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship