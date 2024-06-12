В первые выходные июня в одном из самых русскоязычном городов Америки – Западный Голливуд – прошел многодневный Фестиваль гордости.

Подобные мероприятия проходят ежегодно в июне, в месяц Гордости, и посвящены социальному принятию и признанию прав и достижений представителей ЛГБТ-сообщества и других уникальных людей, а также чтят историю движения.

Люди нетрадиционной ориентации и те, кто их поддерживает, выходят на улицы, веселятся, участвуют в различного рода мероприятиях и действиях, ярко привлекая внимание к своему существованию.

Таким образом, они подчеркивают право каждого человека на самоопределение и признание его гражданских прав.

Первые марши гордости и протеста прошли в 1970 году в Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско, они стали ежегодными и приобрели международный масштаб.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship