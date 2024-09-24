Во вторник, 5 ноября текущего года, по всей стране пройдут выборы: выбирать будут президента и вице-президента, членов Конгресса, в тринадцати штатах жители будут выбирать губернаторов, а также будут многочисленные другие выборы местных органов власти и мэров городов. Для некоторых, особенно тех, кто будет голосовать впервые, процесс может показаться запутанным и даже сложным, поэтому мы попытались в нем разобраться.

В первую очередь, чтобы участвовать выборах, необходимо зарегистрироваться. Последний день для регистрации с целью голосования — 21 октября 2024 года. Все зарегистрированные избиратели получат свои бюллетени по почте (поэтому важно указать актуальный, точный адрес), начиная с 7 октября. Это означает, что у калифорнийцев, имеющих право голоса, будет около месяца, чтобы подготовиться к дню голосования.

С 26 октября калифорнийцы начнут получать по почте “Руководство для избирателей”.

Как и когда голосовать

В Калифорнии голосование происходит с использованием бюллетеней, полученных по почте, т.е. бюллетень можно спокойно и не торопясь заполнить дома. Со списком зарегистрированных кандидатов можно ознакомиться здесь.

Заполненный бланк можно отправить также по почте, в этом случае важно помнить, что отправку необходимо осуществить не позднее дня выборов, т.е. 5 ноября, чтобы они поступили в офис выборов не позже 12 ноября.

Также заполненный бюллетень можно принести в специальную точку сбора, которые откроются 8 октября; или с 26 октября можно проголосовать лично в офисе выборов вашего округа, т.е. на избирательном участке. Адреса всех локаций будут доступны на сайте Секретаря штата в ближайшее время.

Кандидаты и законодательные предложения

На выборах будут избираться новые лидеры разного уровня. Например, в Лос-Анджелесе будут выбирать членов городского совета, а в Сан-Диего, Сан-Франциско и в Западном Голливуде жители будут выбрать мэров городов, а также судей и прокуроров.

В ходе выборов 5 ноября жители Калифорнии смогут также напрямую повлиять на государственную и местную политику через голосование по 10 предложениям (Proposition). Среди вопросов, которые будут вынесены на голосование: предложения о строительстве и модернизации образовательных учреждений; вопросы о брачных правах для однополых пар; климатические инициативы; меры по контролю за наемным жильем; снижение порога голосования для местных бондов на жилье и проекты общественной инфраструктуры, что потенциально может улучшить доступность жилья для жителей; минимальная заработная плата, использование принудительного труда в тюрьмах, контроль за расходами на медикаменты.

Поэтому, лучше всего заранее решить, каким именно способом вы хотите проголосовать, чтобы избежать спешки в день выборов. Также рекомендуется отслеживать свой бюллетень с помощью онлайн-сервисов (если вдруг возникают сомнения, что бюллетень пропал или даже сфальсифицирован).

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship