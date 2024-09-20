Только давайте не будем сравнивать Трампа с Гитлером.

Гитлер не любил немецких евреев, потому что считал, что они нелояльны к Германии. А Трамп, наоборот, считает, что американские евреи должны быть лояльны к Израилю. Прочувствуйте разницу!

А поскольку сам Трамп «столько сделал для Израиля», то американские евреи должны быть лояльны к нему. Поэтому лояльных евреев он любит до последнего сантиметра своего нарциссизма. А нелояльных он, соответственно, обвиняет в нелояльности и к себе, и к Израилю. Потому что евреи делятся на «полезных» и «неполезных». Всё честно, никакого Гитлера.

Опросы общественного мнения говорят, что большинство американских евреев (в районе 60–70%) исторически поддерживали и продолжают поддерживать демократов. А Трамп пользуется поддержкой в большей степени среди ортодоксальных евреев и советских иммигрантов (почему – отдельный разговор). Поэтому подобные заявления о еврейской лояльности Трамп делал уже неоднократно.

Например, вчера Трамп выступал на форуме по борьбе с антисемитизмом (нарочно и не придумаешь). Сославшись на какой-то опрос, в котором только 40% евреев собираются за него голосовать, он заявил: «Я не буду называть это прогнозом, но, по моему мнению, еврейский народ будет в большей степени причастен к поражению, если моя поддержка 40%».

Опять же, Гитлер сказал бы, что «еврейский народ будет в большей степени причастен к поражению». Точка, понимаете? Точка. А Трамп добавил «если». Если!

Если в кране нет воды, виноватые сами-знаете-кто. Но если они правильно проголосуют, то не-всё-так-однозначно.

Трамп даже пожаловался, что он самый популярный человек в Израиле, но почему – ПОЧЕМУ? – американские евреи не понимают, что от них хотят? Вроде простым языком объясняется. Очень простым.

Поэтому, еврейский народ, услышь меня (и Трампа). Нужно поддержать Трампа больше, чем на 40%. Те, кто поддержат, попадут в еврейский рай. Или в Израиль. А те, кто не поддержит, ну, сами понимаете, есть много исторических примеров.

И не надо путать Трампа с Гитлером. Это два абсолютно разных антисемита.

Дмитрий Абрамсон