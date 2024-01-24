«Все едут в Америку, надеясь, что здесь все будет хорошо»

Героиней нашей сегодняшней истории является Алевтина из Сакраменто, где женщина проживает после того, как она со своей семьей выехала из России. В один день в её налаженной жизни все перевернулось с ног на голову…

У супруга женщины есть сын Владимир, который однажды пошёл на работу и просто исчез. Им позвонила сноха и сообщила, что Володя не вернулся домой и не выходит на связь. Целых четыре дня о судьбе молодого человека ничего не было известно.

Вскоре молодой человек сам смог позвонить и сообщил, что находится на территории Украины в зоне боевых действий. Его отправили туда насильно. В семье началась паника, стресс вызвал у беременной снохи преждевременные роды.

61-летний Супруг Алевтины отправился на призывной пункт, но там ему ничего не сообщили. В итоге он даже добрался до Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве и начал нелицеприятно высказываться в адрес Путина и правительства в целом – приехал наряд полиции, его избили и составили протокол.

Мужчина даже не видел, что именно он подписывал, т.к. в результате избиения его глаза сильно отекли. Мужчину отпустили только спустя несколько часов. В это время у самой Алевтины начался нервный срыв, из-за чего она провела в больнице три дня.

Адвокат посоветовал семье покинуть страну, и 26 июня было решено отправиться как можно дальше от родины. Они жили в России с самого рождения, но из-за начавшейся мобилизации были вынуждены бежать. Сперва они улетели в Турцию и оттуда отправились в Мехико. В РФ у женщины осталась дочь и больная мать. В Америку их пригласила дочь, есть внучка, которая является гражданкой США.

В России 30 июня над мужем Алевтины прошел заочный суд, который назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. К счастью, в тот момент пара уже была за границей.

В Мехико семья узнала о программе CBP One, и они подали анкету. Приглашение на границу им пришлось ждать 96 дней. Последние две недели они провели в Пуэрто-Вальярта. В какой-то момент пара даже была готова переходить границу без регистрации в программе.

По словам Алевтины, на границе их встретили не очень дружелюбно, в адрес русских слышались даже обзывательства, к мексиканцам или латиноамериканцам отношение было гораздо лучше. Женщин и мужчин сразу разделили. Мужчины находились на улице под открытым небом, а женщин загнали в палатку со спертым воздухом.

Офицеры разговаривали с Алевтиной достаточно корректно, но из-за отсутствия детей к ним относились с выраженным недоверием, считает женщина. Тем не менее, просьбу беженки поговорить и попрощаться с супругом удовлетворили и ей организовали встречу с ним.

Мужа Алевтины 9 дней продержали в пункте задержания в Сан-Исидро, где людям приходилось спать на голом бетонном полу. По словам Алевтины, сотрудники очень нарушали права человека. Даже еду задержанным приносили в корыте и вываливали на пол со словами «Жрите, свиньи». Сейчас мужчина находится в Эдене, Техас.

17 декабря состоялось интервью и перед самыми праздниками пришёл позитивный ответ, однако мужа Алевтины так и не отпустили. 10 января был ознакомительный суд, следующий назначен на 7 февраля, к этой дате мужчине нужно будет предоставить все документы.

На связь её супруг выходит не часто, потому что из пяти телефонов, которыми могут воспользоваться заключённые, всего два рабочих. Женщина хотела отправить мужу шапку, чтобы было не так холодно гулять на улице, и словарь для изучения языка, но посылку вернули назад.

Пара продолжает мониторить обстановку и с нетерпением ждёт освобождения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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