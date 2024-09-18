Губернатор Ньюсом подписал законы о борьбе с дипфейковым предвыборным контентом.

Во вторник, 17 сентября, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал три закона по удалению вводящего в заблуждение контента с крупных онлайн-платформ, повышению подотчетности и лучшему информированию избирателей, цель которых – борьба с использованием дипфейков и другого вводящего в заблуждение цифрового контента в избирательных кампаниях.

Также губернатор Ньюсом объявил о подписании закона о защите цифрового изображения актеров и исполнителей, гарантируя, что ИИ не будет использоваться для воспроизведения их голоса или изображения без их согласия.

Закон AB 2655 требует, чтобы крупные онлайн-платформы удаляли или маркировали вводящий в заблуждение и измененный в цифровом виде или сгенерированный контент, связанный с выборами, а также требует от них предоставления механизмов для сообщения о таком контенте. Он также уполномочивает кандидатов, выборных должностных лиц, должностных лиц избирательных комиссий, генерального прокурора, а также окружного или городского прокурора требовать судебного запрета в отношении крупной онлайн-платформы за несоблюдение закона.

Закон AB 2839 продлевает сроки, в течение которых комитету или другой организации запрещается сознательно распространять рекламу или другие предвыборные материалы, содержащие вводящий в заблуждение контент, созданный или манипулируемый искусственным интеллектом. Законопроект также расширяет сферу действия существующего закона и вводит запрет на существенно вводящий в заблуждение контент, посвященный избранным должностным лицам, кандидатам, организаторам выборов и другим лицам, разрешая им подавать гражданские иски с требованием запретить распространение таких материалов.

Закон AB 2355 требует, чтобы предвыборная реклама, использующая сгенерированный искусственным интеллектом или существенно измененный контент, раскрывала информацию, что материал был изменен.

Калифорния, где находится большинство ведущих мировых компаний, занимающихся искусственным интеллектом, работает над использованием этих преобразующих технологий для решения насущных проблем и одновременного изучения рисков, которые они представляют. В прошлом месяце штат заключил партнерское соглашение с NVIDIA, чтобы начать первое в своем роде сотрудничество в области искусственного интеллекта, а ранее провел саммит по искусственному интеллекту, на котором собрались лидеры технологических, трудовых, государственных и научных кругов, чтобы обсудить, как эту технологию можно использовать на благо калифорнийцев.