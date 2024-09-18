Автомобиль в США – не просто средство передвижения, это must have, поэтому рано или поздно над его приобретением задумывается каждый. Покупка железного коня зависит от множества факторов: вашего бюджета, состояния автомобиля (новый или подержанный), способа финансирования и региона, где вы планируете покупать. В США автомобили можно приобрести как за наличные, так и через автокредит или лизинг.

Основные способы приобретения автомобиля

1. Покупка за наличные. Это самый простой способ – вы оплачиваете полную стоимость автомобиля банковской картой/чеком или буквально наличными и становитесь его владельцем без обязательств перед банком. Этот вариант удобен тем, кто уже имеет нужную сумму.

2. Автокредит. Большинство американцев покупают автомобили в кредит. Автокредит позволяет растянуть платежи на срок от 3 до 7 лет, что делает покупку более доступной. Процентная ставка по автокредитам может варьироваться от 3% до 10% в зависимости от кредитного рейтинга и срока кредита. При этом, чем выше ваш кредитный рейтинг, тем ниже ставка.

3. Лизинг или аренда автомобиля на длительный срок с возможностью последующего его выкупа или возврата дилеру. Лизинг удобен тем, кто хочет менять машину каждые 2-3 года и не желает долгое время владеть одним автомобилем. Ежемесячные платежи при лизинге обычно ниже, чем при автокредите, но в конце срока лизинга у вас не остается собственности.

Стоимость автомобилей в США

Новые автомобили. Средняя стоимость нового автомобиля в США в 2023 году составляла около $45 000. Однако цены могут сильно варьироваться в зависимости от марки, модели и комплектации. Например:

– Эконом-класса: Honda Civic, Toyota Corolla – $25 000–$30 000.

– Средний класс: Toyota Camry, Ford F-150 – $35 000–$50 000.

– Премиум-класс: BMW, Mercedes-Benz – от $50 000 и выше.

Подержанные автомобили. Их можно приобрести значительно дешевле, средняя цена колеблется от $15 000 до $30 000 в зависимости от возраста, пробега и состояния автомобиля.

Например:

– Автомобиль 3-5 лет может стоить $20 000–$25 000.

– Авто старше 7-10 лет можно найти за $10 000–$15 000.

Безусловно, можно найти варианты и за $3 000, но такие автомобили обычно требуют частого ремонта, у них может быть скручен одометр или иные “сюрпризы”.

Дополнительные расходы

Помимо самой покупки машины, необходимо учесть другие расходы, такие как 1) налоги и регистрация, в зависимости от штата налоги на покупку автомобиля могут составлять от 3% до 10% от его стоимости; страхование, обязательное для всех водителей, его стоимость зависит от марки машины, возраста водителя, истории вождения и других факторов. В среднем страховка может обойтись в $1 000–$2 000 в год; обслуживание и ремонт – стоимость регулярного обслуживания варьируется в зависимости от марки автомобиля и его состояния.

Где приобрести автомобиль в США

У официальных автодилеров. Это самый распространённый способ покупки как новых, так и подержанных автомобилей. Дилеры предлагают различные программы финансирования и лизинга, а также гарантийное обслуживание.

Через частные объявления с рук у владельцев. Покупка автомобиля у частного лица (например, через Craigslist, Facebook Marketplace или другие сайты) может быть дешевле, но потребует большей осторожности. Необходимо проверять историю автомобиля (через Carfax или другие сервисы) и возможные дефекты.

Аукционы. Некоторые люди предпочитают покупать автомобили на аукционах, где цены могут быть значительно ниже рыночных. Однако такой способ требует знаний рынка и состоянии автомобилей; нередко автомобили, приобретенные на аукционах требуют доработки, а, соответственно, и дополнительных затрат.