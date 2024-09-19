Канадец из Манитобы пытается отреставрировать советскую раритетную “Ладу”

В городе Виннипег, Манитоба (Канада) много лет существует традиция воскресных встреч, а также неторопливого автопроменада ретромашин по главной улице города – Портидж-авеню (Portage avenue).

Во время автопроменада можно увидеть и ранние модели Ford, многочисленные Chevrolet Camaro, автомобили, которые были собраны из частей других машин, и многое другое. Коллекционирование и восстановление ретроавтомобилей – хобби многих жителей Виннипега. Встречаются и очень любопытные и неожиданные экземпляры: к примеру, ВАЗовская “восьмерка”, которую можно увидеть в одном из частных гаражей.

Приветливый владелец готов рассказать о том, как в Канаде продавались автомобили LADA. Нельзя сказать, что они пользовались огромным спросом, но интерес у жителей был. И один из таких автомобилей сохранился в частной коллекции жителя города Криса Уитворта.

О своем необычном автомобиле, а также непростом пути его восстановления он рассказывает в видео проекте “People and cars”.