Товарный знак WOWCube®️ не связан с компанией WowCube HK Limited, владелец которой арестован в США. Об этом заявили преставители WOWCube.

В связи с арестом и предъявлении обвинений Денису Постовому в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, совершении контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов, компания Cubios, Inc., выпустила пресс-релиз, т.к. похожее название – WowCube HK Limited – упоминается Департаментом юстиции США среди названий компаний, которыми Постовой владел в Гононге для закупки американской микроэлектроники для ее дальнейшего экспортирования в Россию без необходимых лицензий от Департамента торговли США.

Компания Cubios, Inc подтвердила, что “осведомлена о недавнем объявлении Департамента юстиции США о расследовании и аресте физического лица в связи с его деятельностью в юридическом лице Гонконга с названием, похожим на нашу торговую марку WOWCube («HK Entity»), чтобы обойти санкции США против незаконной войны России против Украины”.

В документе Cubios, Inc. утверждает, что ни она, “ни кто-либо из ее должностных лиц, директоров, менеджеров или сотрудников не имеют никакого отношения к компании HK. Мы не владеем, не управляем и не являемся каким-либо образом связанными с компанией HK”; что ей “не было известно о незаконной деятельности ответчика или юридического лица из Гонконга, а также мы не разрешили юридическому лицу из Гонконга использовать наш товарный знак в связи с какой-либо деятельностью.

Cubios, Inc. также указывает, что провело расследование страницы ответчика в LinkedIn, которое “показало, что ответчик ложно указал себя в качестве вице-президента Компании Cubios, Inc. Так как это является неправдой, компания обратилась к LinkedIn с просьбой “удалить эту ложную информацию”.

Cubios Inc. подчеркивает, что “никогда не продавала и не собиралась продавать что-либо, кроме своего конечного продукта, то есть WOWCube®️, и только в регионах, полностью соответствующих законодательству США.”

Также компания выразила поддержку Украине “с первых дней ужасающего российского вторжения, осудила Россию и ее войну”.

Отдельно подчеркивается, что “ни один правоохранительный орган не связался” с компанией, однако из-за сходства названия компании HK и товарного знака WOWCube®️ компания Cubios Inc. добровольно связалась с Департаментом юстиции США и предложила им помощь, если она потребуется.