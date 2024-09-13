Русскоязычный бизнесмен из Сан-Франциско приговорен к одному году тюрьмы за кражу более $340 000.

9 сентября Григорий Финкельсон был приговорен к одному году тюрьмы за кражу государственного имущества в связи с его мошенническим получением сотен тысяч долларов в виде пособий на жилье для малоимущих, трехлетнему периоду под надзором после его освобождения из тюрьмы и обязан выплатить 341 455 долларов в качестве возмещения, что представляет собой общую сумму, которую он украл у правительства.

Программа сертификации по разделу 8 (Section 8) — это программа субсидирования арендной платы, финансируемая HUD и администрируемая в Сан-Франциско Жилищным управлением Сан-Франциско (SFHA). Программа направлена ​​на то, чтобы помочь семьям с низким и средним доходом позволить себе жилье, она имеет пределы дохода и другие требования, которым должны соответствовать заявители.

В своем соглашении о признании вины 64-летний Финкельсон признал, что примерно в период с августа 2006 года по февраль 2020 года он неправомерно потребовал $341 455 в виде субсидий по программе Section 8, ложно заявив, что он не владеет своим собственным жильем в Сан-Франциско, которое он купил у подставного покупателя, и что он был всего лишь сотрудником компании, которой он фактически владел и управлял из своего жилья.

Финкельсон признал, что использовал имя гражданки России, проживающей в России, для покупки своего дома в Сан-Франциско, неправомерно утверждая, что она была его арендодателем и что он платил ей арендную плату. Он также признал, что открыл несколько банковских счетов, в том числе на имя гражданки России, и что он использовал эти банковские счета для сокрытия незаконно полученных субсидий по программе Section 8. Затем он использовал полученные им мошенническим путем средства в своих интересах, в том числе для финансирования своего бизнеса, оплаты счетов по кредитной карте и внесения платежей по таймшеру на Гавайях. Его дом в Сан-Франциско сейчас стоит 2,4 миллиона долларов.

В меморандуме, поданном для вынесения приговора, правительство США отметило, что Финкельсон продолжал свое мошенническое поведение даже после того, как SFHA приняло меры по прекращению его субсидий по Section 8. Своим поведением Финкельсон лишил малообеспеченные семьи, действительно нуждавшиеся в жилье, жилья в течение всего периода его схемы. По данным правительства, действия Финкельсона подорвали доверие общественности к роли правительства как доверительного управляющего деньгами налогоплательщиков.

Финкельсон был обвинен федеральным большим жюри 25 июля 2023 года. 7 мая 2024 года он признал себя виновным в краже государственного имущества и пособничестве и подстрекательстве. Ему приказано сдаться под стражу 16 сентября 2024 года.