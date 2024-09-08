Шесть влиятельных американских блогеров консервативного направления тайно финансировались сотрудниками RT. Об этом сообщает VOA.

По крайней мере шесть влиятельных блогеров консервативного направления в США тайно финансировались сотрудниками российских государственных СМИ для создания англоязычных видео с целью продвижения интересов Кремля в США, об этом сообщает Департамент юстиции США. Утверждается, что “заказчик согласовывал контент для миллионов американцев с целью усилить внутренние разногласия в США, включая российский нарратив о войне в Украине”.

Среди инфлюенсеров, упомянутых в обвинении, — известные ютуберы Тим Пул, Дэйв Рубин, Бенни Джонсон, Лорен Саузерн, Тейлор Хансен и Мэтт Кристиансен, у которых миллионы подписчиков и они были ключевыми фигурами среди сторонников правых сил и добились успеха с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом. Согласно обвинению, они неосознанно работали на компанию, которая служила прикрытием для российской операции влияния. Эти шестеро блогеров имеют в совокупности более 7 миллионов подписчиков на YouTube и более 7 миллионов подписчиков в X.

Департамент юстиции прямо не обвиняет этих инфлюенсеров, т.к., как утверждается, некоторые из них были введены в заблуждение относительно источников финансирования компании, но обвиняет двоих сотрудников российского контролируемого государственного СМИ RT (Russia Today) – граждан России Константина Калашникова, 31, и Елену Афанасьевы, 27, – в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и сговоре с целью отмывания денег.

Департамент юстиции не называет эту компанию из Теннесси, но как сообщает ряд авторитетных СМИ, речь идет о Tenet Media. Стоит отметить, что против этой компании не выдвинуто обвинений, хотя Департамент юстиции заявил, что компания не уведомила свою аудиторию о том, что ее финансирует и дает директивы российская RT. Компания в Теннесси никогда не раскрывала своим зрителям, что она финансировалась и контролировалась RT, что она и ее основатели не были зарегистрированы в качестве иностранных агентов, как того требует законодательство США.

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Согласно судебным документам, по крайней мере за последний год RT и его сотрудники, включая Калашникова и Афанасьеву, направили около 10 миллионов долларов на тайное финансирование и управление компанией по созданию онлайн-контента из Теннесси. Эта компания публиковала англоязычные видеоролики на нескольких каналах социальных сетей, включая TikTok, Instagram, X и YouTube. С момента публичного запуска в ноябре 2023 года компания опубликовала около 2000 видеороликов, которые собрали более 16 миллионов просмотров только на YouTube. Многие из видеороликов содержат комментарии о событиях и проблемах в США, таких как иммиграция, инфляция и другие темы, связанные с внутренней и внешней политикой. Хотя взгляды, выраженные в видеороликах, не являются единообразными, большинство из них направлены на публично заявленные цели правительства России и RT — для усиления внутренних разногласий в Соединенных Штатах, утверждает Департамент юстиции.

Чтобы провести секретную кампанию влияния RT в Соединенных Штатах, Калашников и Афанасьева работали под тайными именами в компании из Теннесси. Выдавая себя за внешнего редактора, Калашников редактировал контент, следил за финансированием и наймом сотрудников и представил Афанасьеву как члена своей предполагаемой команды редакторов. Используя фейковые персоны Хелены Шудры и Виктории Пести, Афанасьева размещала и руководила размещением компании сотен видеороликов. Афанасьева также собирала информацию и давала указания сотрудникам этой компании: после террористического акта 22 марта 2024 года Крокус-сити холле Афанасьева попросила одного из основателей компании из Теннесси обвинить в нападении Украину и Соединенные Штаты, написав: “Я думаю, мы можем сосредоточиться на аспекте Украина/США… Основные СМИ распространяли фейковые новости о том, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку, хотя сама ИГИЛ никогда не делала подобных заявлений. Все террористы сейчас задержаны, когда направлялись к границе с Украиной, что делает еще более подозрительным, почему они хотели спрятаться на Украине”.

В период с октября 2023 г. по август 2024 г. RT отправляла банковские переводы в американскую компанию на общую сумму около 9,7 млн ​​долларов США, переводы отправлялись подставными компаниями в Турции, ОАЭ и ​​на Маврикии и часто сопровождались банковскими записками, приписывающими эти платежи покупке электроники.

Калашников и Афанасьева обвиняются в сговоре с целью нарушения FARA, что влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, и в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. На данный момент местоположение обоих неизвестно.

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Согласно обвинению, некоторые из влиятельных блогеров получали очень щедрое вознаграждение за свою работу. Контракт одного из инфлюенсеров, чье имя не раскрывается, предусматривал ежемесячную оплату в полмиллиона долларов: 400 тысяч долларов за работу и еще 100 тысяч долларов бонус за производительность.

На передачах Tenet Media за последние месяцы побывали многие высокопоставленные лица из США, среди которых — заместитель председателя Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами и кандидат в Сенат США Карри Лейк. На сайте Tenet перечислены шесть влиятельных лиц, создающих контент, в том числе вышеупомянутые Тим, Джонсон, Рубин, Саузерн, Хансен и Кристиансен.

После публикации документов Департамента юстиции трое блогеров заявили, что стали жертвами предполагаемых преступлений и что осознанно не делали ничего плохого.

Эти схемы «указывают на цели, к которым российское правительство, в частности на высшем уровне, готово прибегнуть, чтобы подорвать наш демократический процесс», — заявил министр юстиции США Меррик Гарленд, выступая на заседании Целевой группы по угрозам. “Это очень серьезно, и мы будем относиться к этому соответственно».