Сила избирателей из этнических сообществ в колеблющихся штатах

Американцы азиатского происхождения, коренные жители Гавайев и островов Тихого океана (AANHPI) являются самым быстрорастущим электоратом избирателей. Более 15 миллионов AANHPI получат право голосовать в день выборов 5 ноября, включая многих избирателей, голосующих впервые.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 6 сентября приглашенные спикеры обсудили мобилизацию и усилия Get Out the Vote, особенно в колеблющихся штатах, где AANHPI могут стать решающим фактором победы.

Опрос New York Times/Siena College, опубликованный за день до дебатов 10 сентября, показал, что Трамп опережает Харрис на 1 пункт с погрешностью +/- 2,8 пункта. Они находятся в равной степени в критических колеблющихся штатах Пенсильвания, Невада и Аризона. Харрис опережает Трампа с минимальным отрывом в Висконсине, Мичигане и Северной Каролине, в то время как Трамп побеждает с отрывом в 1 пункт в Джорджии.

В критических колеблющихся штатах проживает около 1,75 миллиона американцев азиатского происхождения, коренных гавайцев и жителей тихоокеанских островов, имеющих право голоса. Они представляют всего 3-4% голосующего населения в своих штатах, но этот небольшой процент может обеспечить преимущество в победе.

“Огромный блок независимых кандидатов AANHPI может получить любая партия, которая активно взаимодействует с сообществом,” – заявила республиканский стратег Рина Шах заявила. “Иммиграционная реформа, образование, образовательное равенство и экономические возможности являются ключевыми вопросами, которые регистрируются избирателями AANHPI любой партии. Обеим партиям необходимо более непосредственно взаимодействовать с сообществом AANHPI не только посредством целенаправленной работы, но и путем решения конкретных местных проблем, такая работа может включать проведение общественных мероприятий, работу с местными лидерами и разработку политики, которая учитывает уникальные потребности сообщества.”

“Чтобы привлечь растущее количество независимых голосов AANHPI, потребуется сочетание соответствующей политической направленности и подлинного участия,” — сказала Рина Шах, которая в 2016 году возглавляла кампанию кандидата в президенты от Республиканской партии Эвана Макмаллина за Белый дом. “Многие республиканцы недовольны Трампом, возглавляющим список кандидатов в президенты. Они могут голосовать за Харрис, возглавляющую список кандидатов, но продолжать голосовать за республиканцев в гонках с понижением.”

“Пятнадцать миллионов членов AANHPI имеют право голоса,” – отметила президент APIAVote Кристин Чен. “В 2020 году около 65% пришли проголосовать. В критических колеблющихся штатах примерно один из четырех членов AANHPI голосовал впервые. В 2020 году президент Джо Байден победил в Джорджии с перевесом менее 12 000 голосов. Число членов AAPI, проголосовавших в 2020 году в Джорджии, составило более 142 000, и 26% избирателей были избирателями впервые.”

“Если посчитать, то это около 39 000 избирателей, в три раза больше, чем отрыв от победы. Так что это конкретные способы и цифры, которые мы видим, когда мы действительно что-то меняем,” — сказала она. “Проблемы насущных вопросов, наряду с иммиграцией и преступностью, являются одними из самых важных для избирателей AANHPI, но значительное число избирателей не видят особой разницы в том, какая партия может успешно решить эти проблемы.”

“Голосование AANHPI очень важно,” — сказал Шекар Нарасимхан, председатель и основатель Фонда победы AAPI. “На самом деле, я предпочитаю говорить не о том, что мы являемся отрывом от победы, а о том, что мы являемся причиной победы.”

Он согласился, что избирателей AANHPI любого убеждения нужно привлекать более эффективно. Американцы азиатского происхождения являются одними из самых активных в социальных сетях, но в 2020 году, первом по-настоящему виртуальном году агитации, более половины сообщества не были охвачены.

“Кандидаты не знают, как с нами разговаривать, на каком языке общаться, с какими сообществами общаться, какие каналы WhatsApp посещать или телевидение. И поэтому отсутствует информация,” — сказал Нарасимхан, отметив, что огромный процент AANHPI являются малоинформированными избирателями. “Мы говорим каждому кандидату появляться в наших сообществах, говорить с нашими избирателями о проблемах, которые важны для этого сообщества,” — сказал он, отметив, что критические проблемы включают иммиграцию и доступ к капиталу для малого бизнеса.

Доктор Тунг Нгуен, основатель и президент Прогрессивной вьетнамско-американской организации (PIVOT), сказал, что вьетнамские американцы, одни из самых консервативных AANHPI, которые традиционно голосуют за республиканцев, медленно смещаются влево. “Между республиканцами и демократами существует неравный выбор, при этом значительная часть, около 25%, являются независимыми и их все еще можно убедить,” — сказал Нгуен.

“В наших сообществах процветает дезинформация, как на английском языке, так и особенно на вьетнамском, причем большая часть этого плохого контента выходит на YouTube,” — сказал он. “PIVOT создал VietFact Check – ресурс как «беспартийной информационной службы, которая послужила моделью для двуязычной работы по борьбе с дезинформацией в азиатско-американских сообществах.”

PIVOT также создала двуязычную рекламную кампанию Get Out the Vote, которую организация распространяет через множество платформ, включая консервативные группы, поддерживающие Трампа. Кроме того, организация планирует распространить 100 000 рукописных открыток до дня выборов 5 ноября.

“Пожилые вьетнамские американские избиратели, которые раньше поддерживали Трампа, либо менее активно о нем говорят, либо менее восторженно относятся к нему, либо он их оттолкнул, в основном не из-за политических вопросов, а из-за проблем характера. И это, похоже, началось с восстания в январе 2021 года,” — сказал Нгуен. По его словам, действия администрации Байдена в войне Израиля и ХАМАС отпугнули некоторых молодых вьетнамских американцев, которые пока не поддерживают Харрис.

Профессор Университета Сан-Франциско доктор Джеймс Зарсадиас обсудил историю азиатско-американского консерватизма. До 1990-х годов американцы азиатского происхождения традиционно голосовали за республиканцев, полагая, что партия соответствует их ценностям традиционных семей и поддерживает экономический рост. Джордж Буш-старший успешно привлек избирателей AAPI в 1992 году, а Боб Доул последовал его примеру в 1996 году, хотя также был значительный энтузиазм по отношению к кандидату от Демократической партии Биллу Клинтону.

“В 2000 году произошел резкий сдвиг, поскольку AAPI проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии Эла Гора, который выиграл всенародное голосование, но проиграл выборную коллегию. Волна антиазиатизма, наряду с новой “жесткой правой политикой” Конгресса спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, заставила многих AAPI усомниться в своей лояльности Республиканской партии,” – сказал Зарсадиаз, который работает над книгой “Азиатско-американский консерватор”.

“Но сдвиг влево может снова развернуться. Есть много зарегистрированных азиатско-американских демократов, которые начинают двигаться правее, голосуя, возможно, за центрально-левых или более умеренных демократов, в отличие от поддержки людей, которые более либеральны или более прогрессивны,” — сказал доктор Джеймс Зарсадиаз. Он также напомнил, что во время COVID-19, которая принесла с собой волну преступлений на почве ненависти к азиатам, многие AANHPI не чувствовали поддержки со стороны Демократической партии, которую характеризуют как “мягкую в отношении преступности”.

Мохан Сешадри, исполнительный директор Азиатско-тихоокеанского политического альянса островов, пообщался с журналистами из колеблющегося штата Пенсильвания, который, по мнению ряда экспертов, определит исход президентских выборов 2024 года.

“Пенсильвания — это поле из полей битвы. Именно там все идет на спад. И это означает, что для нашего сообщества, когда мы находимся на грани победы, есть прекрасная возможность построить местную низовую политическую власть,” — сказал он, отметив, что организациям необходимо долгосрочное финансирование, чтобы они могли ежедневно вести работу в сообществе вне избирательных циклов.

“Когда мы стартовали в 2020 году, мы удвоили количество голосов азиатских американцев в Пенсильвании, и это удвоение обеспечило половину отрыва президента Байдена от остальных в штате,” — подчеркнул Сешадри, добавив, что его организация также успешно перевернула результаты гонок за низовые голоса.

“Мы собираемся постучать в 500 000 дверей на 22 языках; сделать 5 миллионов телефонных звонков на 22 языках. Мы собираемся разослать миллион почтовых отправлений на языках, на которых говорят наши общины, с участием лидеров наших общин, чтобы встретиться с каждым членом нашей общины там, где он находится, и убедиться, что они знают не только, как голосовать на этих важных выборах, но и какие кандидаты в избирательном бюллетене действительно будут прислушиваться к мнению наших общин и бороться за них,” — поделился Мохан Сешадри своими планами.

