Жители США осуждены за сговор с целью деятельности в качестве нелегальных агентов российского правительства.

Сегодня присяжные признали виновными Омали Ешителу (82 года), Пенни Хесс (78 лет), Джесси Невела (34 года) из Сент-Луиса и Августа С. Ромэна младшего (38 лет) из Атланты в сговоре с целью деятельности в качестве агентов иностранного правительства. Обвинения против них были выдвинуты 13 апреля 2023 года.

Согласно представленным на суде доказательствам, с мая 2015 года по июль 2022 года Ешитела, Хесс и Невел согласились действовать от имени российского правительства на территории США. Александр Викторович Ионов, житель Москвы, основал и возглавлял Антиглобалистское движение России (Anti-Globalization Movement of Russia, AGMR), организацию, базирующуюся в Москве и финансируемую российским правительством; его деятельность координировалась сотрудниками ФСБ в Москве. Омали Ешитела, Пенни Хесс и Джесси Невел являлись лидерами Социалистической партии африканского народа (African People’s Socialist Party, APSP) или её подразделений. Август С. Ромэн был высокопоставленным лидером APSP, который в ноябре 2018 года ушел и основал группу “Black Hammer” в Джорджии.

В мае 2015 года Ионов пригласил Ешителу в Россию, полностью оплатив поездку, чтобы обсудить будущее сотрудничество. Ешитела, Хесс и Невел знали, что Ионов является инструментом российского правительства и использует силы внутри США для создания раскола в стране.

По указаниям Ионова, обвиняемые совершали различные действия на территории США, включая публикацию петиции в ООН о геноциде африканского населения в США и участие в выборах местных властей в Санкт-Петербурге, Флорида, в 2017 и 2019 годах. В 2020 году Ешитела и Невел выступали на конференции в поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Ионов направил Ешителу и Ромэна организовать протесты против подавления пророссийских взглядов в США и профинансировал эти акции. Ионов поручил Ешителе и Ромэну провести демонстрации у штаб-квартиры компании социальных сетей в Калифорнии, чтобы выступить против подавления пророссийских взглядов. Ионов оплатил полет Ромэна и трех других членов Black Hammer в Калифорнию для проведения демонстрации, а Ешитела поручил членам APSP в Калифорнии, провести аналогичную акцию протеста несколько дней спустя. После акции Black Hammer Ромен написал Ионову: “Это здорово! Это было весело! Кого мы атакуем следующим? Если будет больше времени, я смогу собрать большую толпу”.

В мае 2022 года по указанию Ионова Ромэн провел акцию и медиакомпании в Атланте, Джорджия, чтобы отпраздновать «День Победы» России; в июне он провел демонстрацию в поддержку России у здания Капитолия штата Джорджия. Во время демонстрации Ромэн заявил, что ему ‘не стыдно говорить, что у партии “Черный молот” есть связи с Кремлем”, имея в виду Ионова.

Каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.