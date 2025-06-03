Городские парки — это не просто места для отдыха и развлечений, хотя эти аспекты тоже важны. Новый опрос Trust for Public Land (TPL) показывает, что парки также служат важными пространствами для общения, где люди из разных слоев общества взаимодействуют способами, которые все реже встречаются в сегодняшнем поляризованном обществе. Впервые отчет TPL 2025 года включает общенациональный опрос 4000 демографически репрезентативных, политически стратифицированных пользователей парков крупных городов по всей стране.

Более половины американцев говорят, что во время посещения парка они разговаривали с незнакомыми людьми, которые были из другой социальной или экономической среды. Данные также показывают, что города с развитыми парковыми системами, как правило, имеют более высокий уровень волонтерства, больше общественных организаций на душу населения и больший успех в развитии лидеров сообществ.

В этом брифинге мы рассмотрим, какие города добились наибольшего прогресса в улучшении своих парков, а каким еще есть над чем работать. После пандемии COVID-19 интерес к зеленым зонам резко возрос, и многие города увеличили инвестиции. Тем не менее, несмотря на этот импульс, финансирование остается неопределенным, и надвигаются сокращения бюджета.

Участники еженедельного брифинга ACOM 23 мая обсудили последний отчет ParkScore, остановятся на основных результатах опроса, представят эффективные стратегии и представят города-лидеры в создании более инклюзивных и эффективных парковых систем.

Индекс ParkScore этого года, публикуемый TPL ежегодно с 2012 года, ранжирует парковые системы в 100 самых популярных городах страны на основе пяти факторов с точки зрения пользователей парков: площадь, удобства, инвестиции, капитал и доступ — определяемый как процент городов с парком в 10 минутах ходьбы от местных домов.

Вашингтон, округ Колумбия, пятый год подряд занимает первое место, немного опережая Ирвайн, Калифорния; Миннеаполис; Цинциннати; и Сент-Пол, Миннесота. Примерно 21,5% территории Вашингтона, округ Колумбия, используется под парки, при этом 99% жителей живут в 10 минутах ходьбы от 699 зеленых зон города.

“Благодаря землям Национальной парковой службы, которые были спроектированы, когда город только застраивался сотни лет назад. Вашингтон, округ Колумбия, является лучшей моделью для всеобщих тенденций, которые мы наблюдаем по всей стране прямо сейчас,” — сказал Уилл Кляйн, директор по исследованиям парков в TPL.

“Данные показали, что жители, независимо от политической принадлежности или любых других различий по всей территории Соединенных Штатов, ценят общественные парки и часто их посещают, что говорит о том, что парки являются одними из наименее поляризованных мест в этой стране прямо сейчас,” — объяснил Кляйн.

Две трети респондентов — включая 66% избирателей Харрис и 67% избирателей Трампа — заявили, что завязали разговор с ранее незнакомым человеком в парке, причем более половины сообщили о разговоре с кем-то из другого социального или экономического происхождения. Независимо от политических расколов, место номер один, куда респонденты хотели бы ходить чаще в прошлом году, чтобы найти радость, было где-нибудь на улице, и почти четыре из пяти респондентов заявили, что у них есть парк, в котором они чувствуют себя комфортно и хотят посещать его регулярно.

“Это миллионы людей, у которых теперь есть парк в пешей доступности, чего не было почти 15 лет назад,” — сказал Кляйн, добавив, что главная причина этого роста “заключается в том, что сообщества объединяются и решают открыть школьные дворы для общественного пользования после окончания рабочего дня и в выходные дни. 75 из 100 крупнейших городов теперь делают это, особенно Атланта”.

“За последние полтора года город Атланта сформировала коалицию под названием “Проект школьных дворов Атланты” с TPS, государственными школами города и местными общественными организациями, чтобы принять соглашение о совместном использовании, открывающее все игровые площадки и поля государственных школ для жителей города после окончания рабочего дня, в то время как школы “имеют доступ к нашим бассейнам, полям для гольфа и теннисным центрам для своих учеников,” — сказал Джастин Катлер, комиссар по паркам и зонам отдыха города Атланта,

Соглашение уже сэкономило школьному округу Атланты более 500 000 долларов США в виде потенциальной платы за пользование и увеличило процент 10-минутных прогулок по паркам Атланты с 79% жителей в 2024 году до более 82% в 2025 году.

“Это может показаться незначительным скачком, но игровые площадки, которые оно позволило нам добавить, реальны. Они в совокупности увеличили наш рейтинг парка на четыре пункта с 25 до 21, тогда как еще в 2016 году мы «было 51», — сказал Катлер. «Это открыло дополнительное финансирование, включая гранты и некоммерческие доллары, потому что теперь люди по всей стране видят, что у нас есть ресурсы для поддержания наших парков на более высоком уровне».

Один из каждых $5, потраченных на парки и зоны отдыха в Атланте, поступает от местной некоммерческой организации. Катлер сказал, что ключом к открытию школьных дворов в Атланте было решение проблем сообщества вандализма и преступности.

“Недавно у нас подожгли две игровые площадки. Что, если это произойдет сейчас, когда дети не могут участвовать? Но это произойдет независимо от того, открыты они или закрыты. Вандалы будут перепрыгивать через заборы, чтобы причинить вред,” — объяснил он. “Создавая больше активности после школы, вы привлекаете больше глаз в парке, и вы повышаете безопасность. Вы повышаете осведомленность о том, что происходит в пространстве. Вы создаете больше идентичности и больше социальной сплоченности. Люди не хотят портить пространство, потому что у них есть чувство собственности.”

Хотя общие инвестиции в городские парки США достигли рекордного уровня в этом году, даже с учетом инфляции, только 5% этих инвестиций поступает из федеральных грантов, а на местном уровне некоторым крупным городам еще предстоит долгий рост — в частности, Лос-Анджелесу, который в этом году занял 90-е место из 100, опустившись с 88-го места в 2024 году.

Из числа жителей города 38% — почти 1,5 миллиона жителей Лос-Анджелеса — не живут в 10 минутах ходьбы от парка. Город владеет и управляет 559 парковыми участками площадью более 16 000 акров, включая 92 мили троп.

“Доступ — это проблема, которая преследует город Лос-Анджелес,” — сказал Гильермо Родригес, директор TPS в штате Калифорния. “Мы определенно увидели во время COVID, что для многих сообществ ваш задний двор — это ваш местный парк.”

Суть проблемы в планировании, финансировании и справедливости: последний раз Лос-Анджелес обновлял свой генеральный план парка в 1973 году, и хотя всего пять лет назад город превышал средний показатель по финансированию парка по стране, сейчас он значительно ниже, поскольку инвестиции остались на прежнем уровне. Между тем, в районах с низким доходом на 73% меньше парковых площадей, чем в районах с высоким доходом, а в районах с цветным населением на 66% меньше, чем в районах с преобладанием белого населения.

В феврале прошлого года Лос-Анджелес запустил новую знаковую инициативу по оценке потребностей в парках (PNA) для сбора и компиляции данных по всему городу, включая степень теплового острова, покрытие крон деревьев, нагрузку загрязнения, безработицу, нагрузку на жилье, плотность населения, безопасность, расстояние до ближайшего парка и удобства, такие как спортивные площадки, в проект PNA, который будет опубликован в Интернете к сентябрю и доработан к концу года.

“Два приоритетных проекта – это открытие реки Лос-Анджелес как места для общественного отдыха и развлечений и открытие ворот наших государственных школьных дворов. Для этого необходимо, чтобы городской совет и Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса, второй по величине школьный округ в стране, объединились и заключили соглашение о совместном использовании, как это сделала Атлант,” – сказал Родригес.

Опросы PNA, подробности общественных собраний и обновления доступны на 11 языках.

“Парк — это не только место отдыха. Это спасательные круги,” — сказала Иветт Лопес-Ледесма, научный сотрудник Greening America’s Cities в Community Partners и член городского руководящего комитета PNA. “Если в вашем районе есть парк, у вас может быть доступ к еде, которой у вас раньше не было, благодаря раздаче продуктов питания в парке. Там могут быть услуги по уходу за детьми. Когда случились пожары, FEMA и другие люди распределяли товары первой необходимости. Инвестиции в парки — это то, о чем идет речь. Речь идет о качестве жизни.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services