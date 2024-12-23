Судья отказался от тюремного заключения по делу о «российском заговоре»: «Это было политическое высказывание».

Федеральный судья Уильям Джанг из Тампы, штат Флорида, приговорил бывшего члена движения «Ухуру» Августа К. Ромена-младшего к пяти годам условного наказания, отказавшись от реального назначения тюремного срока. Ромен был признан виновным в сговоре с целью работы агентом России без уведомления Департамента юстиции США, однако судья отметил, что его действия скорее касались политической риторики, чем представляли реальную угрозу национальной безопасности.

Дело связано с более широкой кампанией России по вмешательству в американскую политику через местные активистские группы. Центральной фигурой обвинения стал россиянин Александр Викторович Ионов, основатель Антиглобалистского движения России (АГМР), финансируемого российским правительством. Ионов, как утверждает обвинение, действовал под руководством сотрудников ФСБ и координировал деятельность нескольких американских групп, включая движение «Ухуру».

Согласно судебным документам, Ионов оказывал финансовую поддержку этим организациям, направлял их действия для распространения пророссийской пропаганды и подрыва доверия к американской демократии. Например, он спонсировал протесты движения «Ухуру» в 2016 году, чтобы привлечь внимание к петиции о «геноциде против африканского народа в США», поданной в ООН.

Ионов также сотрудничал с другими группами, в том числе с политической организацией из Калифорнии, которая продвигала идею отделения штата от США. Судебные материалы содержат доказательства его координации акций, публикации пропагандистских материалов и переписки с сотрудниками ФСБ, обсуждающими финансирование протестов и распространение дезинформации.

Эти действия, как утверждает прокуратура, были частью более широкой стратегии России по усилению раскола в американском обществе и подрыву демократических процессов на Западе.

Несмотря на серьёзность обвинений, судья Уильям Джанг заявил, что тюремное заключение для Августа Ромена не является оправданным. Он подчеркнул, что действия подсудимого хотя и носили незаконный характер, были частью политической риторики, а не представляли непосредственной угрозы.

Ромен был приговорён к пятилетнему сроку условного наказания с рядом обязательных условий, включая участие в программе психологической помощи, запрет на употребление наркотиков и регулярное уведомление суда об изменении финансового положения.