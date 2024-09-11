Департамент по вопросам оказания помощи пожилым людям Калифорнии (California Department of Aging) предлагает ценные ресурсы для оказания услуг пожилым людям.

Когда мы становимся старше, наши потребности и приоритеты меняются. В Калифорнии доступен широкий спектр услуг, которые помогут вам сохранить независимость, оставаться на связи с родными и близкими и вести полноценную жизнь. Если вам нужна поддержка в выполнении повседневных задач, рекомендации по медицинскому обслуживанию или планирование на будущее, Департамент по вопросам оказания помощи пожилым людям Калифорнии всегда готов вас поддержать.

Старение там, где вы живете

Многие из вас, скорее всего, предпочтут остаться в собственном доме, когда станут старше. Калифорния предлагает программы, которые могут помочь с ремонтом дома, транспортировкой и уходом на дому. Кроме того, предлагаемые программы здравоохранения и социальной помощи, в том числе дневные центры для пожилых людей, где проходят занятия по искусству и физические упражнения, помогут вам оставаться независимыми.

Услуги питания

Вы можете получать готовую еду с доставкой на дом или собираться на групповой обед в местных центрах. Для людей с ограниченным доходом есть возможность получать свежие продукты и другие продовольственные льготы в рамках программы CalFresh Expansion.

Руководство по медицинскому страхованию

Вы не знаете, какие у вас варианты медицинского страхования? Программа консультирования и распространения медицинского страхования (The Health Insurance Counseling & Advocacy Program, HICAP) предоставляет рекомендации по Medicare и страхованию на случай длительного ухода.

Поддержка лиц, осуществляющих уход на дому

Если вы осуществляете уход за пожилым человеком, для вас есть программы, предлагающие передышку, такие как Ресурсные центры для лиц, осуществляющих уход (Caregiver Resource Center, CRC), и Программа поддержки семейных лиц, осуществляющих уход. Также предоставляются консультации и помощь в оформлении документов. Кроме этого, CRC предоставляют планы действий для семей, где есть больные, страдающих деменцией.

Юридическая помощь

Вы сталкиваетесь с такими проблемами, как потребительское мошенничество, жестокое обращение с пожилыми людьми или дискриминация по возрастному признаку? Вам доступны юридические услуги, чтобы помочь с социальным обеспечением, медицинским страхованием, пенсиями и со многими другими вопросами.

Возможности трудоустройства

Ищете работу? Для пожилых калифорнийцев доступны бесплатные услуги по обучению и трудоустройству.

Готовность к чрезвычайным ситуациям

Планирование ваших действий в чрезвычайных ситуациях особенно важно с возрастом. Калифорния предлагает ресурсы, которые помогут вам подготовиться к стихийным бедствиям, отключениям электроэнергии и другим чрезвычайным ситуациям. Создание личного плана действий в чрезвычайной ситуации, наличие наготове аптечки и информирование о местных ресурсах могут иметь решающее значение.

Все эти и другие услуги координируются через местные региональные агентства по вопросам оказания помощи пожилым людям. Найдите свое местное агентство, позвонив на Информационную линию для пожилых людей штата Калифорния по телефону 800-510-2020 или посетив сайт aging.ca.gov.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.