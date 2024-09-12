Землетрясение на юге Калифорнии произошло в районе Лос-Анджелеса. Как передают специалисты Геологической службы США, землетрясение до 4.7 баллов произошла в четверг утром и встревожила жителей Малибу и окрестных районов.

Подземные толчки были зафиксированы специалистами Геологической службы США около 7:30 утра и их эпицентр находился недалеко от города Таузанд-Окс.

Многие жители южной части Калифорнии жаловались на ощутимые подземные толчки. Также были зафиксированы афтершоки силой до 3,4 балла.

Информации о серьезных разрушениях и жертвах не поступало.