Пожилое население штата Калифорния активно растет

Департамент по вопросам старения Калифорнии запускает первый в истории штата опрос пожилых людей.

Департамент по вопросам старения Калифорнии (California Department of Aging, CDA) запустил первую в масштабе штата опрос (The Community Assessment Survey for Older Adults, CASOA) для калифорнийцев в возрасте 55 лет и старше, чтобы они поделились своим мнением.

По прогнозам, население Калифорнии старше 60 лет будет диверсифицироваться и расти быстрее, чем любая другая возрастная группа. К 2030 году 10,8 миллиона калифорнийцев будут пожилыми людьми, что составит четверть населения штата. Иными словами, пожилое население штата активно растет и будет продолжать расти.

Результаты опроса помогут Калифорнии разработать и в дальнейшем внедрять программы, услуги и поддержку, которые будут инклюзивными и учитывающими потребности пожилых людей. Все калифорнийцы в возрасте 55 лет и старше могут принять участие в онлайн-опросе на девяти языках английском, испанском, китайском кантонском диалекте, китайском мандаринском диалекте, корейском, тагальском, вьетнамском, хинди и арабском языках) по этому адресу.

“Этот опрос предлагает пожилым калифорнийцам уникальную платформу для формулирования своих нынешних и будущих потребностей в услугах, а для CDA это возможность услышать мнение пожилых людей во всех районах штата,” — сказала Сьюзан ДеМаруа, директор Калифорнийского департамента по проблемам старения. “Участвуя в этом опросе, пожилые люди коллективно формируют план будущего планирования и разработки программ. Это еще один важный пример стремления Калифорнии предоставлять личностно-ориентированные услуги для удовлетворения растущих потребностей пожилых людей, как указано в нашем Генеральном плане по проблемам старения.”

CASOA будет оценивать:

• Дизайн сообщества

• Занятость и финансы

• Справедливость и инклюзивность

• Здоровье и благополучие

• Информация и помощь

• Производственная деятельность

Инициатива призывает Департамент по вопросам старения Калифорнии “провести первое в истории штата Калифорния базовое исследование удовлетворенности потребителей, чтобы усилить голос пожилых людей и обеспечить справедливость и учет всех точек зрения, включая географию, расу, этническую принадлежность, доход, сексуальную ориентацию, гендерную идентификацию, возраст, и способности”.

Крайний срок прохождения опроса — 28 августа 2023 г. Посетите этот сайт, чтобы получить дополнительную информацию и принять участие в опросе.