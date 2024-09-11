Экспедитор из Израиля признал себя виновным в нарушении американских санкций в отношении России.

49-летний израильтянин Гал Хаймович признал себя виновным в сговоре с целью совершения нарушений экспортного контроля и контрабанды за свою роль в схеме незаконной поставки деталей для самолетов и авионики от американских производителей и поставщиков в Россию, в том числе в пользу находящихся под санкциями российских авиакомпаний, сообщает Департамент юстиции. Расследование вели Управление по контролю за экспортом Департамента торговли и ФБР.

Согласно судебным документам, Хаймович владел международной экспедиторской компанией, которая была аффилированной стороной в группе компаний, которые вели бизнес в разных странах, включая США и Израиль. Через эти компании обвиняемый действовал в качестве экспедитора по выбору для физических и юридических лиц, пытающихся незаконно экспортировать товары в Россию в нарушение законов США об экспортном контроле.

По крайней мере в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович содействовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий, российским клиентам, которые поручали ему обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.

Хаймович также признал, что в период с марта 2022 года по май 2023 года он выставил счета российским клиентам, включая авиакомпанию «Сибирь» (известна как S7 Airlines), на сумму более 2 миллионов долларов за незаконный экспорт деталей самолета и авионики из США в Россию. ПО решению суда, у него будут конфискованы денежные средства в размере 2 024 435 долларов и имеющиеся в наличии детали и компоненты самолетов.

Вынесение приговора назначено на 22 ноября.