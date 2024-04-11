Администрация штата обращается с просьбой к тем, кто пользуется льготами по Программе продовольственной помощи Калифорнии (California Food Assistance Program, CFAP) – карточками EBT и CalFresh – пройти опрос (доступен на английском языке), чтобы администрация смогла планировать бюджет для подобной программы и предоставлять помощь всем пожилым калифорнийцам независимо от их иммиграционного статуса.

В 2022 году губернатор и Законодательное собрание приняли бюджет, который включает финансирование расширения Программы продовольственной помощи Калифорнии, CFAP. Как только CFAP расширится, Калифорния станет первым штатом в стране, который будет предоставлять продовольственные льготы всем калифорнийцам в возрасте 55 лет и старше.

Команда CFAP хочет узнать о ситуации с питанием в вашем доме, какую пользу расширение программы продовольственной помощи может принести вашей семье.

В опросе 12 вопросов, прохождение его не займет более 3 минут, лучше всего на вопросы ответит взрослый человек, который покупает продукты или помогает готовить еду. При прохождении опроса у вас не будет запрашиваться какая-либо персональная информация.