Гражданин США и его сообщник из России обвиняются в нарушении американских санкций в отношении России.

Бывший продавец производителя лазерных аппаратов, гражданин США Сэм Бхамбхани, был арестован 9 сентября по обвинению в сговоре с целью обойти законы США об экспортном контроле с целью продажи продукции своей компании подразделению российской государственной ядерной компании «Росатом». Ему было предъявлено обвинение в сотрудничестве с гражданином РФ, который перепродавал лазерное оборудование российскому правительству.

В обвинительном заключении утверждается, что Бхамбхани и его сообщник из России использовали поддельные экспортные документы, чтобы скрыть истинного конечного пользователя оборудования от правительства США. Лазерное оборудование было продано в период с 2015 по 2021 год дочерней компании «Росатома» в Екатеринбурге, которая производила компоненты для ядерных боеприпасов и различные гражданские товары.

Сэм Бхамбхани продавал лазерное оборудованию посреднику в России, затем перепродававшему его дочерней компании «Росатома», производящей компоненты для ядерных боеприпасов.

В обвинении утверждается, что Бхамбхани обсуждал с предполагаемым посредником, российским гражданином Максимом Тесленко, который проживает в Москве, необходимость найти способы обойти американский экспортный контроль. Обвинения предъявлены и Тесленко, сообщает Reuters.