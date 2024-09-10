Южнокалифорнийский город Саут-Пасадина стал первым в стране, полностью заменившим все патрульные полицейские машины на электромобили.

Теперь у правоохранителей города есть парк из 20 новых электромобилей Tesla, адаптированных для нужд полиции: 10 Tesla Model Y в качестве патрульных автомобилей и 10 Tesla Model 3 для детективных и административных задач.

Предполагается, что переход на электрокары сэкономит южнокалифорнийскому городу около $4000 в год за каждую машину.

Как заявляет администрация Саут-Пасадины, одной из главных причин перехода на электромобили стала защита здоровья населения и улучшение состояния окружающей среды.

В других городах Калифорнии полицейские управления уже частично используют электромобили в своей работе: Фримонт – с 2019 года, Форт-Брагг – с 2023 года, Анахайм и Ирвайн – с этого года, но Саут-Пасадина стала первым, полностью перешедшей на электрокары.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship