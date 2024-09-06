Сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, в четверг признал себя виновным по обвинениям в нарушении федерального налогового законодательства. По его словам, он пошел на этот неожиданный шаг, чтобы избавить его семью от еще одного болезненного уголовного процесса после того, как всего несколько месяцев назад он был признан виновным по делу, связанному с оружием.

О решении Байдена-младшего признать себя виновным без заключения сделки с прокурорами стало известно через несколько часов после того, как должен был начаться отбор присяжных по делу, в котором он обвиняется в неуплате налогов на сумму по меньшей мере в 1,4 миллиона долларов.

Сыну президента грозит тюремное заключение после того, как в июне он был признан виновным по обвинениям, связанным с оружием; обвинения были предъявлены по итогам процесса, в ходе которого стали также известны нелестные подробности о его борьбе с кокаиновой зависимостью. Как пишет Associated Press, ожидалось, что в ходе разбирательства по налоговым обвинениям всплывут потенциально шокирующие свидетельства и детали о зарубежных деловых сделках Хантера Байдена, за которые могут ухватиться республиканцы в попытке представить семью Байденов как коррумпированную.

«Я не буду причинять своей семье еще больше боли, становиться поводом для вторжения в ее частную жизнь и ненужного смущения, – заявил Хантер Байден после признания вины. – После всего, через что они прошли за все эти годы из-за меня, я могу избавить их от этого и поэтому я решил признать себя виновным».

Хотя решение президента Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года приглушило потенциальные политические последствия налогового дела его сына, судебный процесс может иметь тяжелые эмоциональные последствия для президента в последние месяцы его полувековой политической карьеры.

«Сегодня Хантер поставил свою семью на первое место, и это был смелый и любящий поступок», – заявил журналистам его адвокат Эбби Лоуэлл.

Хантер Байден быстро отвечал «виновен», когда судья зачитывал каждый из девяти пунктов обвинения. Обвинения предусматривают наказание до 17 лет за решеткой, но федеральные рекомендации по вынесению приговоров, скорее всего допускают гораздо меньший срок. Ему грозят штрафы в размере до 1,35 миллиона долларов.

Оглашение приговора назначено на 16 декабря. Судьей по делу является Марк Скарси, назначенный на эту должность бывшим президентом Дональдом Трампом.

Хантер Байден не выражал никаких эмоций, когда выходил из зала суда, держа свою жену за руку. Он проигнорировал вопросы журналистов, после чего сел в машину и уехал.