Алексей Панин снимается в интернет-шоу «Деньги не пахнут»

Вышла первая серия нового интернет-шоу «Деньги не пахнут» с Алексеем Паниным.

4 сентября на YouTube состоялась премьера первой серии интернет-шоу «Деньги не пахнут», где главную роль исполнил российский актер Алексей Панин.

В пилотном выпуске зрители увидели, как актер отправляется в Америку и сталкивается с неожиданными финансовыми трудностями, которые сразу превращают его поездку в настоящую борьбу за выживание.

Сюжет серии развивается вокруг того, как Панин, столкнувшись с быстрым расходом средств, устраивается на работу шеф-поваром в популярный ресторан Hearts & Flame. Поклонникам актера будет интересно наблюдать, как он адаптируется к новой роли, справляется с вызовами кухни и пытается найти свое место под солнцем в чужой стране.

Шоу обещает быть увлекательным и насыщенным приключениями, так как Панин не только осваивает новую профессию, но и открывает для себя США с их возможностями и трудностями.

Следующие эпизоды обещают еще больше неожиданных поворотов и захватывающих моментов из жизни актера Алексея Панина в Америке.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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