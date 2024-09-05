В Ранчо-Палос-Вердес – режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы оползня

В городе Ранчо-Палос-Вердес введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы оползня.

3 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в прибрежном городе Ранчо-Палос-Вердес, округ Лос-Анджелес, для защиты общественной безопасности на фоне продолжающегося движения земли, которое привело к нарушению коммунальных услуг и предупреждениям об эвакуации пострадавших жителей.

В черте города расположена значительная часть «Португальского оползневого комплекса». Движение земли в этой зоне округа Лос-Анджелес значительно ускорилось после сильных штормов в 2023 и 2024 годах. Средняя скорость перемещения грунта увеличилась с нескольких дюймов в год до 9-12 дюймов в неделю.

Ситуация стала критической после того, как 29 августа 2024 года движение грунта повредило линию электропередач компании Southern California Edison (SCE), что вызвало небольшое возгорание. В результате компания SCE признала эксплуатацию этой линии небезопасной и отключила питание для 245 домов и 53 бизнесов.

Нарушения в работе коммунальных служб, включая отключение электроэнергии и угрозу сбоя в работе канализации, представляют серьезную опасность для здоровья и безопасности местных жителей. Власти города выдали предупреждения об эвакуации, и ожидается, что потребуется помощь штата для временного размещения эвакуированных.

Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям координирует действия с городом и округом в течение почти года для поддержки реагирования на движение земли, включая предоставление технической помощи, поддержку местного центра помощи, содействие получению федерального гранта на смягчение последствий для работ по грунтовым водам в этом районе и помощь должностным лицам в первоначальной оценке ущерба.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволяет привлечь дополнительные ресурсы штата для борьбы с последствиями оползня и поддержки местных властей в обеспечении безопасности населения.

Ранчо-Палос-Вердес — прибрежный город, расположенный на полуострове Палос-Вердес в южной части округа Лос-Анджелес. Согласно переписи населения 2020 года, в нем проживает около 42 000 человек, известен своими живописными природными заповедниками, тропами для пеших прогулок и высокими ценами на недвижимость.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship