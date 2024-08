Российско-американский танцор Артем Чигвинцев, 42 года, участник популярного шоу «Танцы со звездами» был арестован по обвинению в домашнем насилии.

Согласно записям об арестах, Чигвинцев был арестован в четверг утром, 29 августа, в городе Юнтвилл, округ Напа, Калифорния по подозрению в умышленном нанесении телесных повреждений, приведших к травматическому состоянию жертвы, которая является нынешним или бывшим супругом или партнером, или сожительствующим членом семьи. Кто стал жертвой предполагаемого домашнего насилия остается неясным. Ведется расследование.

Позднее в тот же день Чигвинцев был отпущен под залог в размере $25 000.

В Юнтвилле Чигвинцев живет со своей женой, бывшей звездой WWE рестлершей Никки Гарсией, и их маленьким сыном Маттео. Чигвинцев был ее партнером в 25 сезоне в 2019 году “Dancing with the Stars”, они Були помолвлены в 2019 году, поженились в 2022 году.

Артем Чигвинцев родился в 1982 году в российском городе Ижевск. Его карьера в танцах началась в России, а в 2003 году он переехал в США, где начал сотрудничество с чемпионкой по бальным танцам Жизель Пикок, на которой он был женат в 2004-2005 гг. Позже встречался с американской танцовщицей и актрисой Кэрри Энн Инаба, в 2006 – 2008 гг. В 2005 году он дебютировал на американском телевидении, участвуя в шоу «So You Think You Can Dance», и вскоре стал известным благодаря своему участию в «Strictly Come Dancing» и «Dancing with the Stars».

В 2020 году он появился в качестве гостя в эпизоде американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором учил Крис Дженнер и её бойфренда бальным танцам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship