В среду, 28 августа, губернатор Калифорнии Гэвина Ньюсом заявил, что по всему штату установлено более 150 000 зарядных станций различного уровня для электромобилей.

“Когда дело касается инфраструктуры транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, Калифорния не имеет себе равных. Штат делает ставку на чистый транспорт, выделяя беспрецедентные инвестиции для ускорения нашего перехода. Мы строим большую, лучшую сеть зарядных станций — быстрее,” – сказал губернатор Ньюсом.

Только в первой половине 2024 года более открыто 24 000 новых зарядных станций, что, как говорится в официальном заявлении губернатора, “соответствует агрессивным целям штата в области чистого транспорта”.

В этом году Калифорнийская энергетическая комиссия (CEC) одобрила более 1 миллиарда долларов на финансирование проектов по зарядке электромобилей и заправке водородом автомобилей, грузовиков и автобусов. Проекты варьируются от развертывания зарядных станций в недостаточно обслуживаемых сообществах до быстрого расширения вдоль некоторых из самых загруженных магистралей штата.

Также ожидается, что Калифорния получит более 380 миллионов долларов от закона президента Байдена, касающегося инфраструктуры, на строительство зарядных станций.

Каждый день в штате появляется все больше зарядных устройств для электромобилей. С момента указа губернатора Ньюсома в 2020 году, призывающего к 2035 году продавать автомобили с нулевым уровнем выброса (ZEV), их продажи в настоящее время резко возросли.

По данным Калифорнийской энергетической комиссии, четверть всех новых автомобилей, проданных в Калифорнии во втором квартале 2024 года, были ZEV. Во втором квартале 2024 года было продано 118 181 ZEV, то есть в среднем 1300 единиц в день. На сегодняшний день было продано около 2 миллионов ZEV.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship