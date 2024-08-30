Антон Андреевич Ягунов, 38 лет, из Саут-Лейк-Тахо, был осужден федеральным судом по четырем пунктам обвинения в выдаче себя за федерального офицера. Как утверждается, Ягунов выдавал себя за федерального агента правоохранительных органов, создавая и отправляя поддельные следственные документы, которые он подписывал от имени вымышленного федерального агента, стремясь получить строго защищенную информацию от Департамента обороны.

В конце 2021 года Ягунов начал свою деятельность: по заявлению ФБР, он неоднократно звонил с угрозами взрыва в различные места по всей территории Соединенных Штатов в течение 2021 и 2022 годов. Чтобы его угрозы воспринимались всерьез, он часто выдавал себя за сотрудника федеральной разведки.

Он множество раз отправлял поддельные ордера на обыск в различные федеральные суды и агентства, используя фальшивые подписи и адреса электронной почты, имитирующие официальные домены правительственных учреждений.

Боле того, пользуясь современными технологиями изменения голоса он утверждал, что в США готовится массивный теракт с применением ядерного оружия.

Согласно его собственным заявлениям, Ягунов разыскивается российскими властями в связи с утечкой информации, которая привела к военному конфликту между США и Россией в Сирии в 2018 году.

Кроме того, Ягунов заявлял, что он подозревается в участии в утечке данных о частной военной компании «Группа Вагнера», что могло привести к гибели российских солдат в Сирии. Подсудимый также якобы участвовал во взломе телекоммуникационных систем Белого дома, используя фальшивые документы и ложные личности для проникновения на объекты правительства США.

Вынесение приговора Ягунову назначено на 17 октября 2024 года, ему грозит максимальное наказание в виде 3 лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов за каждый пункт обвинительного приговора.