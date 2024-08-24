Калифорнийцы теперь могут добавить свои цифровые водительские права в Google Wallet.

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о том, что Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) добавил Google Wallet в качестве опции для хранения цифровых водительских прав и удостоверений личности.

“В Калифорнии никогда не было так просто хранить цифровые водительские права и удостоверение личности. Штат продолжает работать над тем, чтобы обеспечить удобство для тех, кто выбирает программу мобильных водительских прав, теперь с возможностью использования Google Wallet,” – заявил губернатор Ньюсом.

Таким образом, Калифорния теперь является одним из пяти штатов, предлагающих цифровые водительские права в Google Wallet. Цифровые водительские права также скоро появятся в Apple Wallet.

В 2023 году в рамках общештатной Digital Identity Framework, системы цифровой идентификации DMV представил пилотную программу мобильных водительских прав (mDL) California DMV Wallet. На сегодняшний день более полумиллиона калифорнийцев добавили mDL в свои смартфоны. Пилотная программа mDL штата продолжается и в настоящее время в ней участвуют 1,5 миллионами калифорнийцев.

В настоящее время предъявление mDL в Google Wallet и приложении California DMV Wallet принимается в качестве действительной формы идентификации в некоторых торговых точках и vв управлении транспортного безопасности в аэропортах (TSA). DMV продолжает работать с государственными и частными партнерами, чтобы способствовать более широкому принятию mDL.

Важно понимать, что MDL не отменяет требование иметь при себе физическое водительское удостоверение во время вождения. В будущем mDL будет работать в партнерстве с платформой цифровых идентификаторов Калифорнии, которая, как заявляется, безопасно и удобно позволяет штату проверять личность людей.