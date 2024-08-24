Гражданин Латвии экстрадирован в США за незаконный экспорт американских авиационных технологий в Россию.

Как сообщает Департамент юстиции, Олег Чистяков, 55 лет, был экстрадирован из Латвии в США и в среду впервые предстал перед федеральным судом в Канзас-Сити. Он является третьим обвиняемым, которому предъявлены обвинения в связи с многолетним сговором с целью продажи сложного авиациооного оборудования российским компаниям после незаконного вторжения России в Украину, несмотря на санкции США, введенные против России.

Расследование ведут ФБР и Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США.

Согласно судебным документам, Чистяков предположительно вступил в сговор с гражданами США Сирилом Грегори Буяновским, 61 год и Дугласом Эдвардом Робертсоном, 56 лет, с целью содействия продаже, ремонту и отправке авионики американского происхождения клиентам в России и других странах, которые эксплуатируют самолеты российского производства.

Буяновский и Робертсон были арестованы в марте 2023 года, и оба признали себя виновными. Буяновскому назначено вынесение приговора 14 ноября, а Робертсону — 3 октября.

Как утверждается, Чистяков, работая из Латвии и часто через свою эмиратскую компанию RosAero FZC, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc. (KanRus), чтобы обойти экспортное законодательство США, закупая авионику у американских компаний для клиентов в России. Он предположительно выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки и содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.

Чистяков и его сообщники пытались скрыть свою незаконную деятельность, создавая поддельные счета-фактуры, переправляя товары через третьи страны, используя банковские счета в третьих странах и экспортируя товары посредническим компаниям, которые затем реэкспортировали их в конечные пункты назначения.

Многие из компаний и лиц, участвовавших в схеме Чистякова, находятся в списке организаций Департамента торговли в декабре 2023 года, который налагает особые лицензионные требования на транзакции.

Чистяков обвиняется в сговоре, в нарушении Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы и штрафа в размере до 1 миллиона долларов.