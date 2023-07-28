В Калифорнии готовят цифровые водительские удостоверения

Калифорнийский Департамент транспортных средств тестирует цифровые водительские права (mDL).

Калифорнийский Департамент транспортных средств (DMV) в настоящее время находится в стадии пилотного тестирования официальных цифровых водительских прав, которые функционируют так же, как физические права, позволяя их обладателям совершать покупки с ограничением по возрасту и проходить на борт самолетов на некоторых аэропортах.

Стоит отметить, что участники пилотной программы могут получить доступ к цифровому водительскому удостоверению только через официальное приложение California DMV Wallet (Google Play). Между тем, DMV работает над возможностью работы с Apple Wallet.

Представитель Департамента сообщил, что в ближайшие недели программа будет расширена, прежде чем она будет внедрена в более широком масштабе.

Мобильные водительские удостоверения, сокращенно mDL, уже принимаются в выбранных магазинах по всему штату, участвующих в пилотной программе. Похожие программы также прорабатываются в других штатах, однако, как заявил губернатор Гэвин Ньюсом, Калифорния намного опережает их.

Согласно заявлению Департамента, цифровые удостоверения личности позволят пользователям совершать покупки с ограничением по возрасту, такие как алкоголь, при условии, что у бизнеса есть совместимый с нормами цифровой считыватель удостоверений личности.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о появлении цифровых номерных знаков в Калиофрнии.