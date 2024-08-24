Именно так некоторые родители в Сан-Франциско отправляют своих детей в школу, используя беспилотные автомобили Waymo, на это обратили внимание несколько местных СМИ.

Хотя такой вариант может показаться очень удобным: родители тратят время в пробках, а занимается своими делами, параллельно отслеживая в приложении, как доехал ребенок, но политика Waymo запрещает детям младше 17 лет ездить без сопровождения. А те, кто не соблюдает эти правила, могут быть полностью исключены из приложения.

Однако, родители решаются на такой риск, т.к. считают, что так ребенок добирается до школы, будучи в безопасности, и они могут видеть перемещение машины в приложении. Недоверие, например, к Uber, который разрешает детям 13-17 лет ездить без сопровождения, у родителей связано со случаями домогательств водителей к пассажирам, а беспилотный автомобиль приставать точно не будет.