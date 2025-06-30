С начала своего первого срока президент Дональд Трамп неоднократно вступал в конфликты с Калифорнией — штатом, считающимся оплотом прогрессивной политики в области иммиграции, здравоохранения, охраны окружающей среды и социальных прав, что противоречит планам его администрации. Особое раздражение у федеральных властей вызывает законодательная и гражданская защита прав мигрантов. В последние недели в Лос-Анджелесе резко обострилась ситуация, вызванная усиленными операциями ICE, арестами без ордеров и появлением вооружённых агентов без опознавательных знаков.

Штат практически без перерывов остаётся демократическим с 1990-х годов, после принятия Предложения 187, инициированного губернатором Питом Уилсоном в 1994 году. Оно было направлено на ограничение доступа иммигрантов к образованию и здравоохранению.

Недавно иммиграционная политика вызвала серьёзное противостояние между Лос-Анджелесом и федеральной администрацией. Рейды иммиграционных служб усилили напряжённость, что привело к протестам, а также к развёртыванию Национальной гвардии и морской пехоты — результатом стал крупнейший однодневный протест в истории США.

На еженедельном брифинге ACoM для этнических СМИ 27 июня экспертная группа, в которую входил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, рассмотрела реакцию штата и обсудила стратегии эффективного сопротивления.

“Мы никогда раньше не сталкивались с подобным масштабом нарушений. Людей арестовывают прямо после судебных заседаний, у зданий иммиграционных служб, часто без возможности связи с адвокатами. Это полное пренебрежение конституционными правами”, — заявила адвокат Жанет Санипатин, представляющая одну из самых активных проиммигрантских организаций CHIRLA. По её словам, во время рейдов адвокатов и даже членов Конгресса не допустили в центры содержания. Некоторые задержанные были депортированы без уведомления семей или юристов. Активисты также сообщили о подозрительных действиях со стороны агентов, включая смену номеров на автомобилях, сокрытие лиц и отказ предъявлять удостоверения личности.

Тем временем в Лос-Анджелесе царит атмосфера страха. Жители боятся выходить из домов. “Люди не водят детей в школу, не идут в больницу, не посещают храмы,” — отметила Санипатин. По её словам, ICE и другие федеральные агентства задерживают людей без объяснений и без опознавательных знаков. Некоторые задержанные — граждане США. Около 80% арестованных в ходе рейдов не имеют судимостей, что ставит под сомнение риторику администрации о борьбе с “опасными преступниками”.

“Это военизированная операция против мирного населения Лос-Анджелеса”, — подчеркнула она.

По её словам, один из ключевых ударов пришёлся по сельскому хозяйству. “Мы не можем собрать урожай, который питает всю страну”, — заявляют представители фермерских хозяйств Центральной долины. Миллиардные убытки — это только верхушка айсберга, подчёркивает отчёт Bay Area Economic Institute. Он не учитывает ущерб от новых тарифов, пересмотра бюджета и милитаризации городов.

Бывший мэр Лос-Анджелеса Антонио Вильярайгоса, ныне кандидат в губернаторы, резко осудил действия администрации:

“Впервые с 1960-х годов Национальная гвардия была мобилизована не для защиты граждан, а против них. Мы видим людей в военной форме с гранатами и автоматами, забирающих садовников и нянь. Это позор и угроза самой сути американской демократии”, — сказал он.

Профессор политических наук Калифорнийского университета в Беркли Генри Брейди отметил, что Калифорния стала “анти-МАГА”-символом — примером успешного многообразия и социальной поддержки, вызывающим раздражение у Вашингтона.

“Тарифы, удар по портам, массовые аресты и ограничение доступа к федеральному финансированию уже наносят Калифорнии ущерб в миллиарды долларов. Это подрывает основы нашей экономики — здравоохранение, сельское хозяйство, образование”, — подчеркнул он экономические последствия федеральных репрессий.

По его словам, последствия только начинаются: “Даже рост инфляции мы пока не ощутили полностью. Это только начало. Америка ещё не поняла, во что ввязалась.”

Он также отметил, что кризис затронул ведущие университеты штата. Снижение числа иностранных студентов, атаки на академическую автономию, вмешательство федеральных властей — всё это может подорвать инновационный потенциал Калифорнии.

“Это акт вандализма”, — сказал Брейди, добавив, что обвинения в адрес университетов под предлогом борьбы с антисемитизмом лишь маскируют настоящие мотивы.

Также обсуждался вопрос доступа федеральных структур к базе данных DMV и возможность ограничения использования персональных данных без судебного ордера. Вильярайгоса поддержал инициативу по ограничению доступа к информации и призвал к использованию всех законных и гражданских средств сопротивления. Все трое спикеров единогласно согласились с ним, что “не существует волшебной палочки. Только объединённое и мирное сопротивление способно остановить наступление на права человека”.

“Мы — не провал. Мы — модель для будущей Америки. Модель, в которой иммигранты — не проблема, а преимущество,” — подчёркивают представители академических кругов и правозащитники в условиях усиливающегося давления и нестабильности власти Калифорнии.

Позже к участникам присоединился генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, чтобы рассказать о текущих и запланированных судебных и законодательных инициативах штата. Он сообщил, что его офис за последние 20 недель подал 38 исков против администрации Трампа — в среднем почти по два в неделю.

“Президент нарушает закон, и мы идём в суд. Он думает, что стоит выше закона. Мы покажем, что это не так”, — заявил Бонта.

“Это не конец. Мы продолжим бороться. Если ты родился на территории США — ты гражданин. Точка”, — так он прокомментировал решение Верховного суда по делу о праве на гражданство по рождению.

Он также выразил обеспокоенность передачей персональных данных из систем здравоохранения, таких как Medicaid, в Департамент внутренней безопасности. “Если эти данные используются для иммиграционного преследования, это, скорее всего, незаконно,” — заявил Роб Бонта.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services