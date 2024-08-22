Камала Харрис будет баллотироваться на пост президента США от демократов

Вице-президент и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в четверг с речью в Чикаго после принятия номинации, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четвертый, заключительный день Национального съезда Демократической партии вице-президент Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии на предстоящих ноябрьских выборах.

«Благодаря этим выборам наша страна имеет драгоценную, мимолетную возможность оставить в прошлом горечь, цинизм и разделяющие нас конфликты, — сказала Харрис, принимая номинацию на сцене в Чикаго. — Это шанс наметить новый путь вперед. Не как члены какой-либо партии или фракции — а как американцы».

В своей речи кандидат от демократов обратилась к республиканцам, выступающим против Трампа, с призывом отбросить партийные ярлыки и поддержать ее, а не их кандидата. Харрис пообещала стать «президентом для всех американцев», заверив, что всегда будет ставить свою страну выше партии и самой себя.

В качестве аргумента в пользу ее кандидатуры она напомнила о событиях 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа попыталась взять штурмом здание американского Конгресса. «Дональд Трамп попытался выбросить ваши голоса, — заявила Харрис. — Когда ему это не удалось, он отправил вооруженную толпу в Капитолий США, где они напали на сотрудников правоохранительных органов».

Заметную часть своей речи Харрис посвятила повлиявшим на нее событиям своей биографии. Вице-президент рассказала о жизни в маленькой квартире в Сан-Франциско; о том, как ее воспитывала мать после развода родителей; о ее лучшей школьной подруге Ванде, подвергшейся насилию со стороны отчима и переехавшей в дом Харрис. «Это одна из причин, по которой я стала прокурором. Чтобы защитить таких людей, как Ванда», — сказала вице-президент.

«Наши оппоненты по этой гонке каждый день унижают Америку. Они говорят о том, как все ужасно, — сказала в конце своей речи Харрис. — Но моя мать дала мне еще один урок: никогда не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Покажи им, кто ты». Напоследок Харрис призвала американцев «показать друг другу — и миру — кто мы и за что мы выступаем: за свободу, перспективы, сострадание, достоинство, справедливость и бесконечные возможности».

В своей речи вице-президент упомянула ряд внешнеполитических тем.

«За пять дней до нападения России на Украину я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о планах России вторгнуться, — заявила Харрис. — Я помогла мобилизовать глобальный ответ — более 50 стран — для защиты от агрессии Путина. И как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО».

Харрис также упомянула конфликт между Израилем и ХАМАС (организация признана террористической в США), начавшийся с нападения боевиков из Газы на израильские территории, в ответ на которое Израиль предпринял масштабную наземную операцию. Харрис сказала, что по решению этого вопроса она и президент Джо Байден «работают днем и ночью», подчеркнув, что «сейчас самое время заключить соглашение об [освобождении] заложников и прекращении огня».

Напомним, на данный момент свыше ста заложников из 250 человек, захваченных ХАМАС, все еще находятся в плену в палестинском анклаве. Ответная операция Израиля также стала причиной гибели гражданских: по данных палестинских ведомств, подконтрольных ХАМАС, речь может идти о десятках тысяч погибших.

Хотя центральной частью финального дня съезда была именно речь Харрис, ее появлению на сцене предшествовали выступления других спикеров. Сенатор Марк Келли был одним из немногих выступающих четвертого дня съезда, кто поднял тему внешней политики: политик назвал Харрис «лидером, который нужен миру», подчеркнув, что она поддерживает Украину и альянс НАТО, и что она понимает, что стоять на стороне союзников США означает защищать американцев.

В свою очередь экс-министр обороны США Леон Панетта сравнил Дональда Трампа и Харрис: он сказал, что «наши союзники будут ликовать, а враги — бояться», когда Харрис станет президентом, тогда как, по его мнению, Трамп в случае победы позволит «диктаторам» и «тиранам» делать все, что они хотят.

На сцене выступали не только демократы. Республиканец Адам Кинзингер, экс-конгрессмен из штата Иллинойс, назвал Трампа «слабым человек, притворяющимся сильным» и призвал зрителей голосовать за Харрис. Ранее Кинзингер дистанцировался от Трампа и состоял в комиссии Конгресса по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он был одним из десяти республиканцев в Палате представителей, проголосовавших за импичмент Трампу.

Харрис вступила в гонку за президентское кресло чуть более месяца назад, когда 81-летний президент Джо Байден решил завершить кампанию под давлением руководства партии, обеспокоенного его шансами на победу. Если Харрис победит, она войдет в историю как первая женщина, избранная президентом США.

Ее президентские амбиции были очевидны на протяжении многих лет, однако ей не удалось стать кандидатом от партии на праймериз в 2020 году.

Яркие выступления Камалы Харрис на предвыборных митингах встретили волну энтузиазма со стороны избирателей. Харрис удалось собрать рекордные 500 миллионов долларов за месяц, и она сократила разрыв и даже вышла вперед в опросах общественного мнения в ключевых штатах, которые определят исход выборов.

Сообщается, что Харрис работала над своей речью в течение нескольких недель и вносила изменения в проекты, подготовленные главным спичрайтером Адамом Франкелем, включая правки во время предвыборных поездок на борту вице-президентского самолета.

На протяжении всех четырех дней съезда Демократов в Чикаго, за пределами конгресс-центра пропалестинские активисты проводили митинги, протестуя против поддержки Вашингтоном Израиля. Вопрос помощь Израиля в его противостоянии с ХАМАС является из самых спорных среди демократов.

Во время выступления Харрис ее речь активно комментировал ее соперник на выборах. В серии постов, опубликованных в его социальной сети Truth Social, Дональд Трамп подверг критике ее заявления.

«Она говорит о том, каким прекрасным был Сан-Франциско до того, как она его разрушила», — заявил Трамп, не приведя конкретных аргументов, после чего назвал ее «пограничным царем», обвинив в том, что Харрис якобы «впустила в нашу страну 20 миллионов человек, многие из которых — преступники». Тема мигрантов также была упомянута в другом его сообщении, где он обвинил Харрис в том, что та «уничтожит социальное обеспечение и Medicare, отдав их миллионам нелегальных иммигрантов, которые проникают в нашу страну».

В другом сообщении в четверг экс-президент в очередной раз дистанцировался от «Проекта-2025», сказав, что «никак с ним не связан». Речь идет о политической инициативе Фонда «Наследие» (Heritage Foundation), в которой изложены масштабные цели по сокращению размера правительства и усилению правого политического курса в случае победы Трампа. Бывший президент отвергает свою связь с этим проектом, но в число авторов инициативы вошли его бывшие высшие советники. Его напарник Джей Ди Вэнс написал предисловие к новой книге главы Фонда «Наследие».

Трамп также повторил свой тезис о том, что российское вторжение в Украину не состоялось бы, будь он президентом. По вопросу войны в Газе экс-президент написал в отдельном посте, что Харрис якобы «ненавидит Израиль» и обвинил ее в том, что из-за нее атака ХАМАС 7 октября стала возможной.

Бывший глава Белого дома также назвал свою соперницу «радикальной марксисткой», утверждая в другой публикации, что «она приведет нас к ядерной Третьей мировой войне». При этом каких-то конкретных аргументов в последних публикациях в Truth Social Трамп не привел.

Дональд Трамп, в свою очередь, принял номинацию от партии еще 18 июля, всего через пять дней после покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании. В начале своей речи на съезде Республиканской партии бывший президент изначально занял необычно примирительную позицию, сказав, что «баллотируется в президенты для всей Америки, а не для половины Америки, потому что не может быть победы на выборах для половины Америки».

Впрочем, Трамп вскоре перешел к привычным атакам на администрацию Байдена, утверждая, среди прочего, без доказательств, что его уголовные обвинения являются политически мотивированными попытками предотвратить его избрание.