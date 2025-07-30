Бывшая вице-президент США Камала Харрис опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии на предстоящих выборах. По её словам, это решение принято после месяцев глубоких размышлений о текущем положении страны и собственном пути служения американскому народу.

Харрис подчеркнула, что считает себя преданным государственным служащим и на протяжении всей своей карьеры — от прокурора и генерального прокурора Калифорнии до сенатора и вице-президента — “стремилась изменять систему изнутри, чтобы делать жизнь людей лучше”. При этом она призналась, что всерьёз рассматривала возможность побороться за пост главы своего родного штата, но решила отказаться от участия в губернаторской гонке.

В заявлении вице-президент также отметила, что американская политика и государственные институты слишком часто не оправдывали ожиданий граждан, и страна переживает момент глубокого кризиса. По её мнению, именно сейчас необходимо искать новые пути изменений, “опираясь на прежние ценности”, но “применяя свежее мышление и новые подходы”.

Харрис заявила, что продолжит общественную деятельность вне рамок избираемой должности — будет взаимодействовать с гражданами, помогать избирательным кампаниям демократов по всей стране и вскоре поделится своими планами на будущее.

«В Соединённых Штатах власть должна принадлежать народу. И мы, народ, обязаны использовать эту власть, чтобы бороться за свободу, справедливость и достоинство для всех», — заявила Камала Харрис, пообещав продолжать свою борьбу за ценности, в которые она верит.

Ранее сообщалось о намерении губернатора Гэвина Ньюсома баллотироваться в президенты США.













