Посольство США в Киеве выпустило сообщение для сограждан, находящихся в Украине.

Посольство США в Киеве считает, что в течение следующих нескольких дней и в течение выходных по всей Украине возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет в связи с Днем независимости Украины 24 августа.

В связи с чем Посольство рекомендует следить за обновлениями в местных СМИ; заранее узнать, где находятся места укрытий до начала любой воздушной тревоги; немедленно укрыться, если объявлена ​​воздушная тревога и следовать указаниям украинских должностных лиц и спасателей в случае чрезвычайной ситуации.

Предупреждение со сторому Госдепа поступило на фоне захвата ВСУ части Курской области.