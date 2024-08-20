В рамках спецоперации «Очерет», проведенной проектом «Хочу жить» совместно с Легионом «Свобода России», российский военнослужащий подорвал штаб батальона «Шторм Z», в котором спали военные, и перешел на сторону Украины, сообщает ГРУ министерства обороны Украины.

Зимой 2024 года пилот FPV с позывным «Сильвер» связался с Легионом ”Свобода России”, мотивированный систематическими преступлениями российского командования, включая внесудебные казни и поборы. После передачи Украине ценной разведывательной информации, «Сильвер» бросил гранату в вентиляцию штаба, в котором было 15 офицеров, включая комбата “Сильвера”. Где находился штаб, не уточняется.

Затем он по заранее подготовленному маршруту перешел на территорию, контролируемую Украиной, и стал призывником Легиона «Свобода России» для борьбы с режимом Путина.

ГРУ министерства обороны Украины напоминает, что программой «Хочу жить» может воспользоваться любой российский военнослужащий, добровольно сдавшись в плен.