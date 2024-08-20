МИД РФ обвинил США в участии американской ЧВК в операции Киева в Курской области.

20 августа МИД России сообщил, что вызвал временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс, которой был “заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации”.

Власти США пока не комментировали обвинения российского дипведомства.

Российский МИД настаивает, что “подобные действия” идут “вразрез с утверждениями Администрации Дж.Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы В.Зеленского”.

Ни имена журналистов, которые подавлению МИДа проникли в Курскую область, ни названия ЧВК не указывается. Однако отмечается, что “в отношении причастных к этим преступлениям американских граждан будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности”.

“Все иностранные “специалисты” и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации,” – заявили в МИДе РФ.