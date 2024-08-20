Правительственная комиссия составит список организаций, подлежащих запрету. Ожидается, что в него будет включена Украинская православная церковь, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Верховная Рада Украины во вторник проголосовала за запрет Украинской православной церкви (УПЦ), которую украинское руководство обвиняет в пособничестве войне, развязанной Кремлем против Украины, и пророссийской пропаганде, а также в причастности к шпионажу.



Законопроект, принятый во вторник, запрещает деятельность Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины; правительственная комиссия составит список «аффилированных» организаций, деятельность которых подлежит запрету. Ожидается, что в этот список будет включена и УПЦ.



Украинцы в большинстве своем исповедуют православие, однако украинские православные разделяются на РПЦ и УПЦ. УПЦ заявила о своей независимости от РПЦ.

Как напоминает Радио Свобода, УПЦ не является единым юридическим лицом, но состоит из отдельных епархий и приходов (всего их около 9 тысяч); следовательно, по каждой из них должно иметь место отдельное обращение в суд.



В прошлом УПЦ заявляла, что разорвала связи с РПЦ, которая открыто поддерживает войну.



Украинские власти оспаривают это утверждение. Они возбудили десятки уголовных дел против священнослужителей УПЦ, в том числе – по обвинениям в государственной измене. По крайней мере, один из них был отправлен в Россию в рамках обмена пленными.



Законодательный акт должен подписать украинский президент Владимир Зеленский, который ранее в этом месяце назвал предпринимаемый шаг «направленным на укрепление духовной независимости Украины».



По его словам, закон должен гарантировать, что «не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью».



«Московской церкви в Украине не будет», – заявил в «Телеграме» глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.