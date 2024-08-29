Вторжение Украины в Курскую область 6 августа заставило многих по-новому посмотреть на войну двух соседних государств и ее потенциальный исход. Опрос Economist/YouGov, проведенный с 17 по 20 августа свидетельствует о том, что все больше американцев считают, что Украина побеждает в своей войне с Россией.

Согласно опросу, 22% взрослых американцев считают, что побеждает Украина, в пользу победы России высказались 16% опрошенных. Economist/YouGov отмечает, что с 2023 года это первый раз, когда больше опрошенных ими верят в победу Украины, чем России. Однако треть опрошенных – 34% – считает, что никакая из стран не одержит победу, а 28% не уверены в ответе.

При том, как указывает Economist/YouGov, эта неопределенность в исходе войны существует несмотря на то, что большинство украинцев симпатизируют украинцам: 63% поддерживают Украину vs 3%, поддерживающих Россию; 23% не поддерживают никого.

Также опрос показал, что большинство американцев считают, что президент Джо Байден (67%) и вице-президент Камала Харрис (59%) больше симпатизируют Киеву; при этом 21% считает, что Трамп поддерживает Украину, а 37% убеждены, что он симпатизирует России.

Почти одинаковое количество американцев считает, что США должны увеличить военную помощь Украине – 25%, 28% выступают за ее сокращение.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship